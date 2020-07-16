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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6420642164226423 Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:07 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую? Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую? Проблема з усвідомленням прочитаного?

Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...

В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама

Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...

Але це еволюція

ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...

Тому

Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить

Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..

Тому

Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...

Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.

Тому Порошенко думає про своїх дітей

Я про своїх

А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають Проблема з усвідомленням прочитаного?Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти самаТак, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...Але це еволюціяті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...ТомуПерше - не чекайте поки для вас хтось зробитьДруге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..ТомуЯк би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.Тому Порошенко думає про своїх дітейЯ про своїхА ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23234 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:21 budivelnik написав: vano80 написав: Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую? Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую? Проблема з усвідомленням прочитаного?

Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...

В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама

Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...

Але це еволюція

ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...

Тому

Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить

Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..

Тому

Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...

Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.

Тому Порошенко думає про своїх дітей

Я про своїх

А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають Проблема з усвідомленням прочитаного?Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти самаТак, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...Але це еволюціяті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...ТомуПерше - не чекайте поки для вас хтось зробитьДруге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..ТомуЯк би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.Тому Порошенко думає про своїх дітейЯ про своїхА ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають



Что за теоретический бред.

Я спрашиваю тебя конкретно - кто эти люди которые могут вывести страну из ж***. Сейчас. Которые хоть как то честные.

А ты мне рисуешь фантазии, в стиле мойте руки перед едой.

Дети копачей уровнем повыше, на выдранное из страны просто уедут отсюда. А дети победнее будут и дальше ныть про измените мне в голове.



Вот тебе реальность -

"Волошин із трибуни почав кричати про "знищення останніх російськомовних шкіл" в Україні.

Потім заявив про Крим: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують. Яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати".

Йому почали гукати "Ганьба".

Далі Волошин кричав про "здали" Крим.

На виступ ОПЗЖ аплодували народні депутати з фракції "Слуга народу"." Что за теоретический бред.Я спрашиваю тебя конкретно - кто эти люди которые могут вывести страну из ж***. Сейчас. Которые хоть как то честные.А ты мне рисуешь фантазии, в стиле мойте руки перед едой.Дети копачей уровнем повыше, на выдранное из страны просто уедут отсюда. А дети победнее будут и дальше ныть про измените мне в голове.Вот тебе реальность -"Волошин із трибуни почав кричати про "знищення останніх російськомовних шкіл" в Україні.Потім заявив про Крим: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують. Яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати".Йому почали гукати "Ганьба".Далі Волошин кричав про "здали" Крим.На виступ ОПЗЖ аплодували народні депутати з фракції "Слуга народу"." vano80 Повідомлень: 1824 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33 budivelnik написав: vano80 написав: Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Ще раз

Не треба щоб за мене хтось щось робив...

Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить

Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...

Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.

Тому почни з себе

Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував. Ще разНе треба щоб за мене хтось щось робив...Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітитьЄвропеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.Тому почни з себеЗроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.

Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие.

Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д.

Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный.

Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий.

Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги.

Янки не заплатит налог и ...



А у Вас сознательные...



З.Ы. ФИО.

Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.

Пиарят и поднимают тех, кто востребован ... власть имущими. Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие.Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д.Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный.Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий.Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги.Янки не заплатит налог и ...А у Вас сознательные...З.Ы. ФИО.Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.Пиарят и поднимают тех, кто востребован ... власть имущими. detroytred

Повідомлень: 23169 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше. Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше. Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....

Я з різних сторін чую..

Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образа

От у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчає

Точно так само

Був би мільйон - я б заробив....а чого нема?



Тому висновок

Якщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.

Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьому

Вміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються.

А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво...

Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав. Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....Я з різних сторін чую..Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образаОт у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчаєТочно так самоБув би мільйон - я б заробив....а чого нема?Тому висновокЯкщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьомуВміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються.А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво...Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав. Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 лип, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23234 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41



А Миша Порошенко будет на митинге "за укр. мову"? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11980 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6994 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6420642164226423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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