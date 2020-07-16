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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6420642164226423
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:07

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:21

  budivelnik написав:
  vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають


Что за теоретический бред.
Я спрашиваю тебя конкретно - кто эти люди которые могут вывести страну из ж***. Сейчас. Которые хоть как то честные.
А ты мне рисуешь фантазии, в стиле мойте руки перед едой.
Дети копачей уровнем повыше, на выдранное из страны просто уедут отсюда. А дети победнее будут и дальше ныть про измените мне в голове.

Вот тебе реальность -
"Волошин із трибуни почав кричати про "знищення останніх російськомовних шкіл" в Україні.
Потім заявив про Крим: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують. Яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати".
Йому почали гукати "Ганьба".
Далі Волошин кричав про "здали" Крим.
На виступ ОПЗЖ аплодували народні депутати з фракції "Слуга народу"."
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33

  budivelnik написав:
  vano80 написав:Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Ще раз
Не треба щоб за мене хтось щось робив...
Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить
Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...
Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.
Тому почни з себе
Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.

Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие.
Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д.
Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный.
Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий.
Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги.
Янки не заплатит налог и ...

А у Вас сознательные...

З.Ы. ФИО.
Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Пиарят и поднимают тех, кто востребован ... власть имущими.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....
Я з різних сторін чую..
Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образа
От у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчає
Точно так само
Був би мільйон - я б заробив....а чого нема?

Тому висновок
Якщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.
Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьому
Вміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються.
А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво...
Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 лип, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

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