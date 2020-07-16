Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

detroytred написав: Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше. Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.

Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....Я з різних сторін чую..Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образаОт у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчаєТочно так самоБув би мільйон - я б заробив....а чого нема?Тому висновокЯкщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьомуВміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються.А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво...Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав.