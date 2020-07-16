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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6421642264236424>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:07

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:21

  budivelnik написав:
  vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають


Что за теоретический бред.
Я спрашиваю тебя конкретно - кто эти люди которые могут вывести страну из ж***. Сейчас. Которые хоть как то честные.
А ты мне рисуешь фантазии, в стиле мойте руки перед едой.
Дети копачей уровнем повыше, на выдранное из страны просто уедут отсюда. А дети победнее будут и дальше ныть про измените мне в голове.

Вот тебе реальность -
"Волошин із трибуни почав кричати про "знищення останніх російськомовних шкіл" в Україні.
Потім заявив про Крим: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують. Яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати".
Йому почали гукати "Ганьба".
Далі Волошин кричав про "здали" Крим.
На виступ ОПЗЖ аплодували народні депутати з фракції "Слуга народу"."
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:33

  budivelnik написав:
  vano80 написав:Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Ще раз
Не треба щоб за мене хтось щось робив...
Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить
Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...
Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.
Тому почни з себе
Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.

Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие.
Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д.
Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный.
Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий.
Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги.
Янки не заплатит налог и ...

А у Вас сознательные...

З.Ы. ФИО.
Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Пиарят и поднимают тех, кто востребован ... власть имущими.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....
Я з різних сторін чую..
Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образа
От у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчає
Точно так само
Був би мільйон - я б заробив....а чого нема?

Тому висновок
Якщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.
Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьому
Вміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються.
А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво...
Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 лип, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:41

А Миша Порошенко будет на митинге "за укр. мову"?

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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати....
Я з різних сторін чую..
Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образа
От у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчає
Точно так само
Був би мільйон - я б заробив....а чого нема?

Тому висновок
Якщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк.
Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьому
Вміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу.


Так для известности нужно что???
Необходимо что???
Помимо своих личных качеств (порядочный, профессионал и т.д.).


Вся нация знает ФИО корабельной сосны))))))))))
А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.


Что за фантастика о желаниях всл, чтобы ими какой-то полковник покерував? Кого назначат, тот и керуэ.
Как начальник службы войск, ни разу не сходивший в караул и не имевший ни одного подчинённого, не приводивший по сигналу ни одно подразделение. Начальник службы войск в воюющей армии))))))))))))
В подчинении у него полковники, сьевшие зубы на организации службы войск. Видно желали такого начальника))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:53

  detroytred написав: Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.

Ну вот пофиг им эти новые авто, взятки и т.п., их интересует другое - именно своя работа. Дело, которым занимаются. Качественное выполнение своих функциональных обязанностей.
Достижения именно в работе.
Повернутые они на этом. Не от мира сего. Из-за работы забивают даже на свою семью.
Но именно таких, такие исключения и нужно расставлять на посады.
В том числе и якобы через инструмент выборов.

У меня есть два знакомых еврея - научных работника моего возраста (один уже ушел), которые из-за опасения не устроиться на работу в Израиле расстались с семьями и остались в Украине.
На мой взгляд - фанатики-идиоты.
Мне такие исключения не нужны.
Да они всё реже попадаются и вымрут, как мамонты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:57

Старикан
Есть и такие. Занадто фанатичные.
Но я к тому, что есть и достаточно именно в меру фанатичных.

Есть алкоголики (пропивающие всё), есть ярые трезвенники (вырубающие виноградники), но речь об тех, кто в меру.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 лип, 2020 14:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:59

  detroytred написав:Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие.
Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д.
Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный.
Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий.
Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги.
Янки не заплатит налог и ...

А у Вас сознательные...


Надо возвращаться к комунякам, там сознательность внедрялась в полной мере. Только вот чего то не получилось у них.... Может марсиан? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:56

Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

Ітогі подвєдьом. 2020-07-17
Годовщина сбития МН-17

1) MH17. МИД призвал РФ взять на себя ответственность, Зеленский об РФ не упоминал
Президент Владимир Зеленский, как и МИД, выразил соболезнования семьям погибшим, но о роли РФ в трагедии не упоминал.

США в годовщину катастрофы MH17 обратились к России (видео)

Зеленский в Верховной Раде назвал Россию агрессором
Владимир Зеленский прямо обвинил Россию в военной агрессии против Украины

Тупо прочитал текст, не вникая в суть.
Потому как, по МН-17 он вообще не упомянул РФ

2) Рада уменьшила количество районов в Украине

Новые районы: как Рада изменила карту Украины (список)

В "Слуге народа" хотят провести внеочередную сессию парламента: список вопросов

3) Обострение конфликта Армении и Азербайджана: огонь ведут по приграничным селам
Что-то серьёзное намечается

4) В "Слуге народа" определились со своим кандидатом в мэры Киева
Во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук.

Ирина Верещук: что известно о кандидате в мэры Киева от "Слуги народа"
"которая будет самым лучшим, самым умным...", - сказал Зеленский.

РукаЛицо. И это самая "умная". Которая тупо транслировала российскую пропаганду.

5) Нардеп Палица заявил, что политические силы Украины хотят "разодрать страну"
У этого депутат защита государственного языка - это "разодрать страну"

Депутат из ОПЗЖ оскандалился заявлением о суверенитете Украины, вызвав гнев коллег
«Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине», - отметил депутат из «ОПЗЖ».

У это депутата нет сувернитета Украины. При этом сами ездят на поклон в РФ

Скандал в Раде: нардепы хотят, чтобы СБУ взялась за Волошина после его слов об отсутствии суверенитета Украины

6) Юрий Витренко уволился из "Нафтогаза"

7) Зеленский о Шарие: не очень красиво повышать себе рейтинг за счет президента
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".

О как.
Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко.
Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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