RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6421642264236424
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:27

  pesikot написав:
7) Зеленский о Шарие: не очень красиво повышать себе рейтинг за счет президента
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".

О как.
Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко.
Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.

100% згідний.
Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6421642264236424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19750)
17.07.2020 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.