Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".
О как. Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко. Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.
100% згідний. Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.