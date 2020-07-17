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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6421642264236424
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:27

  pesikot написав:
7) Зеленский о Шарие: не очень красиво повышать себе рейтинг за счет президента
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".

О как.
Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко.
Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.

100% згідний.
Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:41

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

а де в ітогах скандал з Москалевським?
збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.
своє не воняє.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:15

Дополнение. 2020-07-17

Дополнение. 2020-07-17

1) В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине
“То, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности”, – уверен Корниенко, располагая данными, что теперь деньги “спускаются вниз к людям, к громадам”.

Враньё в каждом слове.

2) Бывший студент, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Дмитрий Романюк, который бросил яйцо в 2004 году в тогда еще премьера Виктора Януковича, возглавил одно из управлений Укрзализныци.

Тогда ещё Тигипко говорил, что в Януковича бросили аккумулятор от ноутбука, а оказалось, что яйцо.
Всё "нападение" было инсценировано.

3) В ОАСК идут обыски. НАБУ сообщает судьям о подозрениях, пишет журналист

НАБУ вручило подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по делу о захвате власти - журналист
Чё праисходит ?

4) Если отель «Днипро» купил россиянин, сделки не будет - глава Фонда госимущества
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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