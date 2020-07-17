Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".
О как. Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко. Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.
100% згідний. Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.
detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні Висуваєте людину на керівництво Державою ,де ця людина повинна ефективно керувати десятками мільйонів...але при цьому заявляєте що ця людина навіть не в стані не те що якусь команду створити..вона не в стані навіть себе пропіарити... А як вона тоді керувати буде? У свідомості 40 млн вона ніхто і звуть її ніяк. Хоче керувати 40 млн ( чи має право з Вашої точки зору) нехай спочатку навчиться посувати з місця старого ректора свого ж університету..поті голову обл Ради , а вже тільки після цього .маючи за спиною успішний досвід керування 3 млн Харківської області-нехай пробує керувати 40 млн.. А то нафантазували Досягнення людини в якої під керівництвом 20 викладачів і вплив через лекції на пару тисяч студентів+власна порядність і фаховість і відразу на Президента.
Ви вже одного класного гравця на піаніно вибрали...при чому він як економіст на голову вищий від Вашого Професора - а на виході, виявилось в протистоянні з Пуйлом - повна нікчемність..
Спеціально для Вас Як буде виглядати тенісист/шахматист з третім дорослим в протистоянні з першою сотнею?-смішно А у себе в дворі - геніально. Так ви двором збираєтесь керувати чи Державою?
Треба було районів 100, ОТГ 1000 .... сімей 10000000, зараз сімей трохи більше, але можна об'єднати для оптимізації адміністрування. Дати пару тижнів на добровільне, а тоді по жеребу. Ще поміняти в календарі тижні на декади.