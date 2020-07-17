RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6421642264236424
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:27

  pesikot написав:
7) Зеленский о Шарие: не очень красиво повышать себе рейтинг за счет президента
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".

О как.
Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко.
Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.

100% згідний.
Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:41

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

а де в ітогах скандал з Москалевським?
збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.
своє не воняє.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:15

Дополнение. 2020-07-17

Дополнение. 2020-07-17

1) В “Слуге народа” заявили об окончании эпохи бедности в Украине
“То, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности”, – уверен Корниенко, располагая данными, что теперь деньги “спускаются вниз к людям, к громадам”.

Враньё в каждом слове.

2) Бывший студент, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Дмитрий Романюк, который бросил яйцо в 2004 году в тогда еще премьера Виктора Януковича, возглавил одно из управлений Укрзализныци.

Тогда ещё Тигипко говорил, что в Януковича бросили аккумулятор от ноутбука, а оказалось, что яйцо.
Всё "нападение" было инсценировано.

3) В ОАСК идут обыски. НАБУ сообщает судьям о подозрениях, пишет журналист

НАБУ вручило подозрение главе Окружного админсуда Киева Вовку по делу о захвате власти - журналист
Чё праисходит ?

4) Если отель «Днипро» купил россиянин, сделки не будет - глава Фонда госимущества
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:36

  detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні
Висуваєте людину на керівництво Державою ,де ця людина повинна ефективно керувати десятками мільйонів...але при цьому заявляєте що ця людина навіть не в стані не те що якусь команду створити..вона не в стані навіть себе пропіарити...
А як вона тоді керувати буде?
У свідомості 40 млн вона ніхто і звуть її ніяк.
Хоче керувати 40 млн ( чи має право з Вашої точки зору) нехай спочатку навчиться посувати з місця старого ректора свого ж університету..поті голову обл Ради , а вже тільки після цього .маючи за спиною успішний досвід керування 3 млн Харківської області-нехай пробує керувати 40 млн..
А то нафантазували
Досягнення людини в якої під керівництвом 20 викладачів і вплив через лекції на пару тисяч студентів+власна порядність і фаховість і відразу на Президента.

Ви вже одного класного гравця на піаніно вибрали...при чому він як економіст на голову вищий від Вашого Професора - а на виході, виявилось в протистоянні з Пуйлом - повна нікчемність..

Спеціально для Вас
Як буде виглядати тенісист/шахматист з третім дорослим в протистоянні з першою сотнею?-смішно
А у себе в дворі - геніально.
Так ви двором збираєтесь керувати чи Державою?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23222
З нами з: 15.01.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні

Этот инфантильный пенсионер всё повторяет, что ему что-то должны дать
Но всё никак не дают
И он тащит каких-то швондеров, только чтобы ему что-то дали.

Не факт, что ему дадут. Но он верит.
Мозги отключены напрочь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:47



Треба було районів 100, ОТГ 1000 .... сімей 10000000, зараз сімей трохи більше, але можна об'єднати для оптимізації адміністрування. Дати пару тижнів на добровільне, а тоді по жеребу.
Ще поміняти в календарі тижні на декади.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3534
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6421642264236424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.