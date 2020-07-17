Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:36

detroytred написав: А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар. А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.

Ви якісь дивніВисуваєте людину на керівництво Державою ,де ця людина повинна ефективно керувати десятками мільйонів...але при цьому заявляєте що ця людина навіть не в стані не те що якусь команду створити..вона не в стані навіть себе пропіарити...А як вона тоді керувати буде?У свідомості 40 млн вона ніхто і звуть її ніяк.Хоче керувати 40 млн ( чи має право з Вашої точки зору) нехай спочатку навчиться посувати з місця старого ректора свого ж університету..поті голову обл Ради , а вже тільки після цього .маючи за спиною успішний досвід керування 3 млн Харківської області-нехай пробує керувати 40 млн..А то нафантазувалиДосягнення людини в якої під керівництвом 20 викладачів і вплив через лекції на пару тисяч студентів+власна порядність і фаховість і відразу на Президента.Ви вже одного класного гравця на піаніно вибрали...при чому він як економіст на голову вищий від Вашого Професора - а на виході, виявилось в протистоянні з Пуйлом - повна нікчемність..Спеціально для ВасЯк буде виглядати тенісист/шахматист з третім дорослим в протистоянні з першою сотнею?-смішноА у себе в дворі - геніально.Так ви двором збираєтесь керувати чи Державою?