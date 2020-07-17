Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Не очень красиво - попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, что это неправильно. И мне кажется, что должно быть стыдно... Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. В целом".
О как. Это тоже самое, что делал Бубочка - повышал свой рейтинг за счёт рейтинга тогдашнего президента Порошенко. Но в отношении Бубочки - это некрасиво. В отношении к другим - всё правильно.
100% згідний. Досить дволикою людиною виявився наш президент. Добре бачить вади когось, але аналогічні свої не бачить в упор.
detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні Висуваєте людину на керівництво Державою ,де ця людина повинна ефективно керувати десятками мільйонів...але при цьому заявляєте що ця людина навіть не в стані не те що якусь команду створити..вона не в стані навіть себе пропіарити... А як вона тоді керувати буде? У свідомості 40 млн вона ніхто і звуть її ніяк. Хоче керувати 40 млн ( чи має право з Вашої точки зору) нехай спочатку навчиться посувати з місця старого ректора свого ж університету..поті голову обл Ради , а вже тільки після цього .маючи за спиною успішний досвід керування 3 млн Харківської області-нехай пробує керувати 40 млн.. А то нафантазували Досягнення людини в якої під керівництвом 20 викладачів і вплив через лекції на пару тисяч студентів+власна порядність і фаховість і відразу на Президента.
Ви вже одного класного гравця на піаніно вибрали...при чому він як економіст на голову вищий від Вашого Професора - а на виході, виявилось в протистоянні з Пуйлом - повна нікчемність..
Спеціально для Вас Як буде виглядати тенісист/шахматист з третім дорослим в протистоянні з першою сотнею?-смішно А у себе в дворі - геніально. Так ви двором збираєтесь керувати чи Державою?
Треба було районів 100, ОТГ 1000 .... сімей 10000000, зараз сімей трохи більше, але можна об'єднати для оптимізації адміністрування. Дати пару тижнів на добровільне, а тоді по жеребу. Ще поміняти в календарі тижні на декади.
pesikot написав:РукаЛицо. И это самая "умная". Которая тупо транслировала российскую пропаганду.
detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні Висуваєте людину на керівництво Державою ,де ця людина повинна ефективно керувати десятками мільйонів...але при цьому заявляєте що ця людина навіть не в стані не те що якусь команду створити..вона не в стані навіть себе пропіарити... А як вона тоді керувати буде? У свідомості 40 млн вона ніхто і звуть її ніяк. Хоче керувати 40 млн ( чи має право з Вашої точки зору) нехай спочатку навчиться посувати з місця старого ректора свого ж університету..поті голову обл Ради , а вже тільки після цього .маючи за спиною успішний досвід керування 3 млн Харківської області-нехай пробує керувати 40 млн.. А то нафантазували Досягнення людини в якої під керівництвом 20 викладачів і вплив через лекції на пару тисяч студентів+власна порядність і фаховість і відразу на Президента.
Ви вже одного класного гравця на піаніно вибрали...при чому він як економіст на голову вищий від Вашого Професора - а на виході, виявилось в протистоянні з Пуйлом - повна нікчемність..
Спеціально для Вас Як буде виглядати тенісист/шахматист з третім дорослим в протистоянні з першою сотнею?-смішно А у себе в дворі - геніально. Так ви двором збираєтесь керувати чи Державою?
Так это Вы какой-то дывный))
Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти. В борьбе за власть, за движение по ступенькам вверх результата добиваются иные. С ДРУГИМИ))) способностями и главное качествами. Аля упомянутый выше начальник службы войск. Этому порядочному профессионалу на фиг не сдалась борьба за власть...
Я веду речь о том, что таких нужно продвигать лифтами выше. Но продвигают на ректора и т.д. иных. Или сами пробиваются иные. Которые востребованы теми, от кого собственно и зависит продвижение.
Не народом, не пересичным, а теми, кто формирует и подаёт меню из кандидатов. Образов кандидатов. Именно образов. Для избирателя.
Зы. Я Вам уже не раз приводил пример. Что тот же Д.Саша выиграл бы запросто у Порошенко и пр. по всем статьям. Кроме лично изворотливости в борьбе за власть... Ваши аналогии теннисистов-шахматоистов 3 разряд против первой сотни -- ну абсолютно неуместны в данном вопросе. Эффективности работы на должности.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 лип, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А вот кто такой завкафедрой университета Харченко не знает и не будет знать, если его не распиарят ... власть имущие или личный зашквар.
Ви якісь дивні
Этот инфантильный пенсионер всё повторяет, что ему что-то должны дать Но всё никак не дают И он тащит каких-то швондеров, только чтобы ему что-то дали.
Не факт, что ему дадут. Но он верит. Мозги отключены напрочь
Бреши-бреши.
Может сбрешешь-уточнишь, что именно мне должны дать? Если ещё и цитату приведёшь, будет отлично. Ведь я постоянно повторяю, проблем с поиском у тебя быть не должно. Что!-мне!-должны!-дать!?
Доктор наук завкафедрой - какой-то швондер?! Ну ты и брехло... Мозги работают только лишь сбрехать.
Ты читай, шевеля губами, и воспринимай текст: не мне должны, а Державе, Украине. Чтобы Украина развивалась должны управленцы на посадах работать эффективнее. В их руках право и инструменты управления. Но на посады востребованы порошенки и т.п., а не такие порядочные трудяги (ответственно занимающиеся своей прямой работой!!!), как харченки. На фиг власть имущие такого Харченко продвинут выше кафедры... ведь он будет требовать, чтобы было, как положено, согласно законов, документов, чтобы был результат. Его только это интересует.