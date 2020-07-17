Додано: Суб 18 лип, 2020 10:22

detroytred написав: Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти. Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти.

У Вас якісь примітивні враження про роботу у владі.Ви що думаєтеПрийшов-сказав що вважаєш за потрібне-всі під козирьок і виконали?Перше - якщо прийшов сам-вже програвДруге - навіть якщо сказав все вірно - не факт що плями на сонці чи думка лідера сусідньої Держави -не поламають все вірноТретє - тепер ті хто почули що ти сказав...якби вони були б такі самі розумні-то зрозуміли б те що кажеш(але тоді б в дупі вони бачили виконувати те що ти кажеш бо вони хочуть самі вказувати,)якщо не настількі розумні - то хто їм втовкмачить те що розумний каже?(памятаєш дитячу гру про зломаний телефон )ТомуЛідер це сплавРозуму+Сили Волі+Політичної верткостіА сам рафінований розум завкафедри-потрібен тільки на кафедрі, а вже навіть в інституті на рівні проректора крім знань потрібно ще море їнших параметрів.ТомуЯкщо людина настільки безвольна що не може подбати про себе ( і безамбітна,бо не бореться за ріст карєри) - то звідки ти взяв ,що після того як висунути її на найвищу посаду вона стане не нарцисом а борцем за щастя тих хто внизу?