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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:54

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:18

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

а де в ітогах скандал з Москалевським?
збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.
своє не воняє.


Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04

freeze
До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.

Как современно звучит древняя поговорка:
Когда собаке делать нечего она...
yanyura
 
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