Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:18
Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04
freeze
До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.
Как современно звучит древняя поговорка:
|