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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6422642364246425
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:54

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:18

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

а де в ітогах скандал з Москалевським?
збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.
своє не воняє.


Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04

freeze
До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.

Как современно звучит древняя поговорка:
Когда собаке делать нечего она...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:18

  freeze написав:Посмотрел новой районирование страны, имхо, какой-то несистемный хаос, районы от 30 тысяч до миллиона и больше, самые разные размеры и тд. Непонятно, чем руководствовались, какая методика.
Но явно сделали людям много неудобств, из многих сёл теперь пилить до нового райцентра гораздо-гораздо дольше, да еще по нашим дорогам, а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.

подбиралось так, чтобы
1. размыть электоральные предпочтения конкурентов ("Джерримендеринг")
2. по принципу личной приближенности (феодальные наделы)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти.
У Вас якісь примітивні враження про роботу у владі.
Ви що думаєте
Прийшов-сказав що вважаєш за потрібне-всі під козирьок і виконали?
Перше - якщо прийшов сам-вже програв
Друге - навіть якщо сказав все вірно - не факт що плями на сонці чи думка лідера сусідньої Держави -не поламають все вірно
Третє - тепер ті хто почули що ти сказав...
якби вони були б такі самі розумні-то зрозуміли б те що кажеш(але тоді б в дупі вони бачили виконувати те що ти кажеш бо вони хочуть самі вказувати,)
якщо не настількі розумні - то хто їм втовкмачить те що розумний каже?(памятаєш дитячу гру про зломаний телефон )

Тому
Лідер це сплав
Розуму+Сили Волі+Політичної верткості

А сам рафінований розум завкафедри-потрібен тільки на кафедрі, а вже навіть в інституті на рівні проректора крім знань потрібно ще море їнших параметрів.

Тому
Якщо людина настільки безвольна що не може подбати про себе ( і безамбітна,бо не бореться за ріст карєри) - то звідки ти взяв ,що після того як висунути її на найвищу посаду вона стане не нарцисом а борцем за щастя тих хто внизу?

Вы опять напридумывали кучу чепухи (примитива).

Не может подбати про себе, не амбiтна... -- великолепно дбаэ про себе и про свою работу.
Не амбитна -- о том и речь, в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Поэтому ДС и харченки выше уровня форумов и кафедр не двигаются.
А не потому что не амбициозны.

Ещё раз -- власть имущими востребованы му*** Аля начальника службы войск без единого караула и подчинённого в биографии, но делающего иное)) для этих му***.
Они таких и двигают выше. Для себя.
А не для Державы, дела, развития.

О том, что инструменты управления не ограничиваются приказал-сделал я Вам уже многократно пояснял. Но Вам удобно сводить мнение оппонента к данному примитиву.
detroytred
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