Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 лип, 2020 11:18
Для итогов ситуация слишком обычная.
Ехала группа, хотя по пдд запрещено.
Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.
А нас же много, догнали и на разборки.
А вы знаете кто я и поехал.
Стандартная украина.
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04
freeze
До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.
Как современно звучит древняя поговорка:
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:18
подбиралось так, чтобы
1. размыть электоральные предпочтения конкурентов ("Джерримендеринг")
2. по принципу личной приближенности (феодальные наделы)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:40
Вы опять напридумывали кучу чепухи (примитива).
Не может подбати про себе, не амбiтна... -- великолепно дбаэ про себе и про свою работу.
Не амбитна -- о том и речь, в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Поэтому ДС и харченки выше уровня форумов и кафедр не двигаются.
А не потому что не амбициозны.
Ещё раз -- власть имущими востребованы му*** Аля начальника службы войск без единого караула и подчинённого в биографии, но делающего иное)) для этих му***.
Они таких и двигают выше. Для себя.
А не для Державы, дела, развития.
О том, что инструменты управления не ограничиваются приказал-сделал я Вам уже многократно пояснял. Но Вам удобно сводить мнение оппонента к данному примитиву.
Додано: Суб 18 лип, 2020 14:54
Ви ніколи те що пишете про інших-на себе не пробували порівняти?
Уявляєте ,використовуючи вашу логіку і стилістику
Ви керуєте якимось колективом, і ваш підлеглий при пянці ,бахвалясь перед подружками і двірниками - заявляє що ви мудельман , а він грамотний спеціаліст ,але на ваше місце не може потрапити бо тільки кінчені мудельмани при підтримці ще більш кінчених мудельманів можуть займати керівні посади.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:43
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:11
Re: Політичні дискусії
Сами закроются, если местные громады не будут способны их финансировать.
Насколько я понял, то госсубсидии спускаются до уровня районных больниц, а районов сейчас гораздо меньше.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:39
У Вас опять очередные фантазии.
В этот раз Вы сочинили отсебятинные прилагательные к *мудельманам*.
И очередную неуместную аналогию с дворниками.
Я Вам отрою страшную тайну)))
Эти му*** отлично знают и понимают, что они му***.
Я же Вам специально привожу самые яркие примеры. Самые яркие. Куда уж ярче, чем му***, ни имевших ни одного подчинённого и ни одного караула, занимающий посаду начальника службы войск (если Вы понимаете, что это за посада), для керування зубрами-полковниками, за плечами которых ...
Назначили не одного из них, а этого востребованного)) му***.
Или пример из Ваших мест.
Скнилив помните?
Так Онищенко с корпуса на главкома пошёл. Вы представляете, чудак разваливший и приведший своим керуванням до такой трагедии сразу поднят на главкома. Когда его замы и пр. чуть ли не в тюрьму...
Востребован...
Вы наивно считаете, что эти му*** не знают, кем они являются, как их называют. За явнейшее мудачество.
О том и речь, что им по фиг.
А в развитых обществах при открытии пятна на репутации посадовцi САМИ оставляют посаду.
Мудельманство наших заключается в том, что они в занимаемой должности видят лишь! личную кормушку. Результат работы им практически безразличен. Нет интереса.
В итоге от посады лично им хорошо, но делу-то нет.
А у тех людей, о которых я говорю, есть интерес прежде всего к делу, которым они занимаются. Что является необходимым условием для нормального функционирования системы.
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