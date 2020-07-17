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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6422642364246425 Додано: Суб 18 лип, 2020 10:54 Schmit

Повідомлень: 1481 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 11:18 unicdima написав: pesikot написав: Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

Ітогі подвєдьом. 2020-07-17

а де в ітогах скандал з Москалевським?

збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.

своє не воняє. а де в ітогах скандал з Москалевським?збив людей, поламав велосипеди і втік з місця ДТП.своє не воняє.



Для итогов ситуация слишком обычная.

Ехала группа, хотя по пдд запрещено.

Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.

А нас же много, догнали и на разборки.

А вы знаете кто я и поехал.

Стандартная украина. Для итогов ситуация слишком обычная.Ехала группа, хотя по пдд запрещено.Баран решил что ему мешают и проехал, подрезал.А нас же много, догнали и на разборки.А вы знаете кто я и поехал.Стандартная украина. vano80 Повідомлень: 1828 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04 freeze

До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.



Как современно звучит древняя поговорка:

Когда собаке делать нечего она... До этого разделения мне до моего райцентра было 30 км, приехав в 8 утра (раньше никак не успевал, расписание автобусов такое) надо было подождать 1-2 часа, чтобы попасть на прием, теперь 85 км, приехать могу не ранее 10 утра, чтобы попасть на прием, скорее всего, придется ночевать перед входом.Как современно звучит древняя поговорка: yanyura Повідомлень: 5518 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:18 freeze написав: Посмотрел новой районирование страны, имхо, какой-то несистемный хаос, районы от 30 тысяч до миллиона и больше, самые разные размеры и тд. Непонятно, чем руководствовались, какая методика.

Но явно сделали людям много неудобств, из многих сёл теперь пилить до нового райцентра гораздо-гораздо дольше, да еще по нашим дорогам, а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного. Посмотрел новой районирование страны, имхо, какой-то несистемный хаос, районы от 30 тысяч до миллиона и больше, самые разные размеры и тд. Непонятно, чем руководствовались, какая методика.Но явно сделали людям много неудобств, из многих сёл теперь пилить до нового райцентра гораздо-гораздо дольше, да еще по нашим дорогам, а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.

подбиралось так, чтобы

1. размыть электоральные предпочтения конкурентов ("Джерримендеринг")

2. по принципу личной приближенности (феодальные наделы) подбиралось так, чтобы1. размыть электоральные предпочтения конкурентов ("Джерримендеринг")2. по принципу личной приближенности (феодальные наделы) Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11990 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6998 раз. Подякували: 3169 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:40 budivelnik написав: detroytred написав: Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти. Вы путаете борьбу за власть и работу на посадах во власти. У Вас якісь примітивні враження про роботу у владі.

Ви що думаєте

Прийшов-сказав що вважаєш за потрібне-всі під козирьок і виконали?

Перше - якщо прийшов сам-вже програв

Друге - навіть якщо сказав все вірно - не факт що плями на сонці чи думка лідера сусідньої Держави -не поламають все вірно

Третє - тепер ті хто почули що ти сказав...

якби вони були б такі самі розумні-то зрозуміли б те що кажеш(але тоді б в дупі вони бачили виконувати те що ти кажеш бо вони хочуть самі вказувати,)

якщо не настількі розумні - то хто їм втовкмачить те що розумний каже?(памятаєш дитячу гру про зломаний телефон )



Тому

Лідер це сплав

Розуму+Сили Волі+Політичної верткості



А сам рафінований розум завкафедри-потрібен тільки на кафедрі, а вже навіть в інституті на рівні проректора крім знань потрібно ще море їнших параметрів.



Тому

Якщо людина настільки безвольна що не може подбати про себе ( і безамбітна,бо не бореться за ріст карєри) - то звідки ти взяв ,що після того як висунути її на найвищу посаду вона стане не нарцисом а борцем за щастя тих хто внизу? У Вас якісь примітивні враження про роботу у владі.Ви що думаєтеПрийшов-сказав що вважаєш за потрібне-всі під козирьок і виконали?Перше - якщо прийшов сам-вже програвДруге - навіть якщо сказав все вірно - не факт що плями на сонці чи думка лідера сусідньої Держави -не поламають все вірноТретє - тепер ті хто почули що ти сказав...якби вони були б такі самі розумні-то зрозуміли б те що кажеш(але тоді б в дупі вони бачили виконувати те що ти кажеш бо вони хочуть самі вказувати,)якщо не настількі розумні - то хто їм втовкмачить те що розумний каже?(памятаєш дитячу гру про зломаний телефон )ТомуЛідер це сплавРозуму+Сили Волі+Політичної верткостіА сам рафінований розум завкафедри-потрібен тільки на кафедрі, а вже навіть в інституті на рівні проректора крім знань потрібно ще море їнших параметрів.ТомуЯкщо людина настільки безвольна що не може подбати про себе ( і безамбітна,бо не бореться за ріст карєри) - то звідки ти взяв ,що після того як висунути її на найвищу посаду вона стане не нарцисом а борцем за щастя тих хто внизу?

Вы опять напридумывали кучу чепухи (примитива).



Не может подбати про себе, не амбiтна... -- великолепно дбаэ про себе и про свою работу.

Не амбитна -- о том и речь, в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Поэтому ДС и харченки выше уровня форумов и кафедр не двигаются.

А не потому что не амбициозны.



Ещё раз -- власть имущими востребованы му*** Аля начальника службы войск без единого караула и подчинённого в биографии, но делающего иное)) для этих му***.

Они таких и двигают выше. Для себя.

А не для Державы, дела, развития.



О том, что инструменты управления не ограничиваются приказал-сделал я Вам уже многократно пояснял. Но Вам удобно сводить мнение оппонента к данному примитиву. Вы опять напридумывали кучу чепухи (примитива).Не может подбати про себе, не амбiтна... -- великолепно дбаэ про себе и про свою работу.Не амбитна -- о том и речь, в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Поэтому ДС и харченки выше уровня форумов и кафедр не двигаются.А не потому что не амбициозны.Ещё раз -- власть имущими востребованы му*** Аля начальника службы войск без единого караула и подчинённого в биографии, но делающего иное)) для этих му***.Они таких и двигают выше. Для себя.А не для Державы, дела, развития.О том, что инструменты управления не ограничиваются приказал-сделал я Вам уже многократно пояснял. Но Вам удобно сводить мнение оппонента к данному примитиву. detroytred

Повідомлень: 23175 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 14:54 detroytred написав: в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Ви ніколи те що пишете про інших-на себе не пробували порівняти?

Уявляєте ,використовуючи вашу логіку і стилістику

Ви керуєте якимось колективом, і ваш підлеглий при пянці ,бахвалясь перед подружками і двірниками - заявляє що ви мудельман , а він грамотний спеціаліст ,але на ваше місце не може потрапити бо тільки кінчені мудельмани при підтримці ще більш кінчених мудельманів можуть займати керівні посади . Ви ніколи те що пишете про інших-на себе не пробували порівняти?Уявляєте ,використовуючи вашу логіку і стилістику http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23224 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 15:43 freeze написав: а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного. а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.

больницы ж, вроде, обещали не трогать.... больницы ж, вроде, обещали не трогать.... 19yuriy91 Повідомлень: 2888 З нами з: 15.09.12 Подякував: 251 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 16:11 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: freeze написав: а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного. а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.

больницы ж, вроде, обещали не трогать.... больницы ж, вроде, обещали не трогать....



Сами закроются, если местные громады не будут способны их финансировать.

Насколько я понял, то госсубсидии спускаются до уровня районных больниц, а районов сейчас гораздо меньше. Сами закроются, если местные громады не будут способны их финансировать.Насколько я понял, то госсубсидии спускаются до уровня районных больниц, а районов сейчас гораздо меньше. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17656 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4308 раз. Подякували: 6959 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 17:39 budivelnik написав: detroytred написав: в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. в сотый раз Вам толкую -- что для достижения результата в продвижении выше необходимы инструменты и качества му*** и поддержка таких же му*** власть имущих (олигархов и Ко чиновников), но они таким порядочным профессионалам не подходят. Ви ніколи те що пишете про інших-на себе не пробували порівняти?

Уявляєте ,використовуючи вашу логіку і стилістику

Ви керуєте якимось колективом, і ваш підлеглий при пянці ,бахвалясь перед подружками і двірниками - заявляє що ви мудельман , а він грамотний спеціаліст ,але на ваше місце не може потрапити бо тільки кінчені мудельмани при підтримці ще більш кінчених мудельманів можуть займати керівні посади . Ви ніколи те що пишете про інших-на себе не пробували порівняти?Уявляєте ,використовуючи вашу логіку і стилістику

У Вас опять очередные фантазии.

В этот раз Вы сочинили отсебятинные прилагательные к *мудельманам*.

И очередную неуместную аналогию с дворниками.



Я Вам отрою страшную тайну)))

Эти му*** отлично знают и понимают, что они му***.

Я же Вам специально привожу самые яркие примеры. Самые яркие. Куда уж ярче, чем му***, ни имевших ни одного подчинённого и ни одного караула, занимающий посаду начальника службы войск (если Вы понимаете, что это за посада), для керування зубрами-полковниками, за плечами которых ...

Назначили не одного из них, а этого востребованного)) му***.



Или пример из Ваших мест.

Скнилив помните?

Так Онищенко с корпуса на главкома пошёл. Вы представляете, чудак разваливший и приведший своим керуванням до такой трагедии сразу поднят на главкома. Когда его замы и пр. чуть ли не в тюрьму...

Востребован...



Вы наивно считаете, что эти му*** не знают, кем они являются, как их называют. За явнейшее мудачество.



О том и речь, что им по фиг.

А в развитых обществах при открытии пятна на репутации посадовцi САМИ оставляют посаду.



Мудельманство наших заключается в том, что они в занимаемой должности видят лишь! личную кормушку. Результат работы им практически безразличен. Нет интереса.

В итоге от посады лично им хорошо, но делу-то нет.



А у тех людей, о которых я говорю, есть интерес прежде всего к делу, которым они занимаются. Что является необходимым условием для нормального функционирования системы. У Вас опять очередные фантазии.В этот раз Вы сочинили отсебятинные прилагательные к *мудельманам*.И очередную неуместную аналогию с дворниками.Я Вам отрою страшную тайну)))Эти му*** отлично знают и понимают, что они му***.Я же Вам специально привожу самые яркие примеры. Самые яркие. Куда уж ярче, чем му***, ни имевших ни одного подчинённого и ни одного караула, занимающий посаду начальника службы войск (если Вы понимаете, что это за посада), для керування зубрами-полковниками, за плечами которых ...Назначили не одного из них, а этого востребованного)) му***.Или пример из Ваших мест.Скнилив помните?Так Онищенко с корпуса на главкома пошёл. Вы представляете, чудак разваливший и приведший своим керуванням до такой трагедии сразу поднят на главкома. Когда его замы и пр. чуть ли не в тюрьму...Востребован...Вы наивно считаете, что эти му*** не знают, кем они являются, как их называют. За явнейшее мудачество.О том и речь, что им по фиг.А в развитых обществах при открытии пятна на репутации посадовцi САМИ оставляют посаду.Мудельманство наших заключается в том, что они в занимаемой должности видят лишь! личную кормушку. Результат работы им практически безразличен. Нет интереса.В итоге от посады лично им хорошо, но делу-то нет.А у тех людей, о которых я говорю, есть интерес прежде всего к делу, которым они занимаются. Что является необходимым условием для нормального функционирования системы. detroytred

Повідомлень: 23175 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6422642364246425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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