Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За радянських часів декілька разів експериментували з адміністративним поділом і врешті дійшли до чогось сталого. Далекий від думки, що в сучасних "манагерів" вийде щось краще. Здається, справжня мета цих "рухів" - зменшити витрати на "території", аби в києві лишилося більше "бабла" для "розпилу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Россия пытается использовать новое расследование для пропаганды.
Вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.
То есть, расследование начато по действиям РФ. Но РФ это выдала, как расследование против Украины
Так российская пропаганда и работает - врать и перекручивать факты. Но многим местным хомячкам это нравится.
Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководство бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала Прямой в рамках расследования уголовного дела. Об этом он рассказал в интервью Прямому.