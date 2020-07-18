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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6423642464256426
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:29

За радянських часів декілька разів експериментували з адміністративним поділом і врешті дійшли до чогось сталого.
Далекий від думки, що в сучасних "манагерів" вийде щось краще. Здається, справжня мета цих "рухів" - зменшити витрати на "території", аби в києві лишилося більше "бабла" для "розпилу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:49

НеКратко. 2020-07-18

НеКратко. 2020-07-18

1) Тема дня | "Обосрется полстраны, б*я". Как ОАСК взял Украину - весь скандал коротко
Главу Окружного админсуда Павла Вовка и еще шестерых судей подозревают ни много ни мало в попытке захвата госвласти

Обыски в Окружном админсуде Киева: Вовк и другие принимали заказные решения – САП
Ну прям секрет открыли.
Только вот, что стоит за этими обысками. Уж явно не борьба с заказными решениями

2) Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского самолета - СМИ
Расшифровка бортовых самописцев с самолета МАУ должна начаться в понедельник, 20 июля.

3) Нидерланды начали новое расследование по катастрофе MH17
Россия пытается использовать новое расследование для пропаганды.

Вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.
Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

То есть, расследование начато по действиям РФ. Но РФ это выдала, как расследование против Украины

Так российская пропаганда и работает - врать и перекручивать факты.
Но многим местным хомячкам это нравится.

4) Следователь Корецкий заявил, что руководство ГБР требовало арестовать Прямой
Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководство бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала Прямой в рамках расследования уголовного дела. Об этом он рассказал в интервью Прямому.

5) Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября
зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;
медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;
младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Охренеть не встать, какие офигенные суммы повышения

6) Накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится - министр соцполитики
Такая накопительная система от СН - в топку. Это не решит проблемы, но будет большим кидаловом

PS. Вечернее чтиво
Зеленский выбрал нового главу Нацбанка. Чем это грозит Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:01

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:47

  pesikot написав:зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;
медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;
младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Охренеть не встать, какие офигенные суммы повышения
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Когда индексировали на 62,31 грн. или совсем отменили индексацию, ты радовался больше.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:02

#Слухи
Наш источник сообщает, что все серые схемы по налоговой остались. Глава налоговой службы Алексей Любченко, который заменил на этом посту Сергея Верланова, ничего не сделал, кроме как на время прикрыл некоторые потоки, а остальную часть перенаправил на себя и свою «крышу». Сейчас уже всё вернулось обратно.
Спиртовая схема, как работала, так и работает. О скрутках все знают, но все делают вид, что не замечают.
Единственное что изменилось, процент отката стал выше, из-за риска и слишком большого внимания СМИ к этой теме.
Общий убыток от «серых схем» сейчас во время кризиса достигает 4-х миллиардов гривен в месяц. Эти деньги оседают в карманах чиновников, решал, «крыши» и бенефициаров (бизнес, который зарабатывает сверхприбыль с помощью этих схем). Зато государственный бюджет эти деньги недополучает.
Кадровая политика правительства ещё хуже, чем губернаторский кейс Слуг Народа


https://t.me/legitimniy/4595
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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