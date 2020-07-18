Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За радянських часів декілька разів експериментували з адміністративним поділом і врешті дійшли до чогось сталого. Далекий від думки, що в сучасних "манагерів" вийде щось краще. Здається, справжня мета цих "рухів" - зменшити витрати на "території", аби в києві лишилося більше "бабла" для "розпилу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Россия пытается использовать новое расследование для пропаганды.
Вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.
То есть, расследование начато по действиям РФ. Но РФ это выдала, как расследование против Украины
Так российская пропаганда и работает - врать и перекручивать факты. Но многим местным хомячкам это нравится.
Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководство бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала Прямой в рамках расследования уголовного дела. Об этом он рассказал в интервью Прямому.
#Слухи Наш источник сообщает, что все серые схемы по налоговой остались. Глава налоговой службы Алексей Любченко, который заменил на этом посту Сергея Верланова, ничего не сделал, кроме как на время прикрыл некоторые потоки, а остальную часть перенаправил на себя и свою «крышу». Сейчас уже всё вернулось обратно. Спиртовая схема, как работала, так и работает. О скрутках все знают, но все делают вид, что не замечают. Единственное что изменилось, процент отката стал выше, из-за риска и слишком большого внимания СМИ к этой теме. Общий убыток от «серых схем» сейчас во время кризиса достигает 4-х миллиардов гривен в месяц. Эти деньги оседают в карманах чиновников, решал, «крыши» и бенефициаров (бизнес, который зарабатывает сверхприбыль с помощью этих схем). Зато государственный бюджет эти деньги недополучает. Кадровая политика правительства ещё хуже, чем губернаторский кейс Слуг Народа
freeze написав:Посмотрел новой районирование страны, имхо, какой-то несистемный хаос, районы от 30 тысяч до миллиона и больше, самые разные размеры и тд. Непонятно, чем руководствовались, какая методика. Но явно сделали людям много неудобств, из многих сёл теперь пилить до нового райцентра гораздо-гораздо дольше, да еще по нашим дорогам, а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.
Районирование - это да, просто печаль. По Черниговской области скажу, что мне непонятен выбор Новгород-Северского. Он же расположен почти под границей.
А также непонятно, что будет с районными больницами. Знаю, что в Репках неплохая райбольница. Но теперь Репки не райцентр
Или райбольницы повесят на баланс ОТГ, что вообще станет печалью в плане финансирования
Адмінпослуги мають надаватись на рівні ОТГ. По лікарням ситуація така, що будуть підтримуватись ті, що і так на плаву, вже мають гарне обладнання, пацієнтів і т.д. В багатьох райлікарнях на купу лікарів та іншого персоналу припадав заледве один хворий, а деколи і порожні на ніч залишались. Коли більш менш серйозна проблема, то і так хто міг, той старався в обласну лікарню, в Київ. Розжалувані райцентри тепер ще швидше будуть деградувати, бо все ж таки втрачають значну кількість робочих місць в різних секторах, але і плану щодо розвитку тих райцентрів, які залишаться не видно.