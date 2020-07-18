#Слухи

Наш источник сообщает, что все серые схемы по налоговой остались. Глава налоговой службы Алексей Любченко, который заменил на этом посту Сергея Верланова, ничего не сделал, кроме как на время прикрыл некоторые потоки, а остальную часть перенаправил на себя и свою «крышу». Сейчас уже всё вернулось обратно.

Спиртовая схема, как работала, так и работает. О скрутках все знают, но все делают вид, что не замечают.

Единственное что изменилось, процент отката стал выше, из-за риска и слишком большого внимания СМИ к этой теме.

Общий убыток от «серых схем» сейчас во время кризиса достигает 4-х миллиардов гривен в месяц. Эти деньги оседают в карманах чиновников, решал, «крыши» и бенефициаров (бизнес, который зарабатывает сверхприбыль с помощью этих схем). Зато государственный бюджет эти деньги недополучает.

Кадровая политика правительства ещё хуже, чем губернаторский кейс Слуг Народа