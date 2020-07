Додано: Суб 18 лип, 2020 18:29

За радянських часів декілька разів експериментували з адміністративним поділом і врешті дійшли до чогось сталого.

Далекий від думки, що в сучасних "манагерів" вийде щось краще. Здається, справжня мета цих "рухів" - зменшити витрати на "території", аби в києві лишилося більше "бабла" для "розпилу".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell