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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6423642464256426
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:29

За радянських часів декілька разів експериментували з адміністративним поділом і врешті дійшли до чогось сталого.
Далекий від думки, що в сучасних "манагерів" вийде щось краще. Здається, справжня мета цих "рухів" - зменшити витрати на "території", аби в києві лишилося більше "бабла" для "розпилу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:49

НеКратко. 2020-07-18

НеКратко. 2020-07-18

1) Тема дня | "Обосрется полстраны, б*я". Как ОАСК взял Украину - весь скандал коротко
Главу Окружного админсуда Павла Вовка и еще шестерых судей подозревают ни много ни мало в попытке захвата госвласти

Обыски в Окружном админсуде Киева: Вовк и другие принимали заказные решения – САП
Ну прям секрет открыли.
Только вот, что стоит за этими обысками. Уж явно не борьба с заказными решениями

2) Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского самолета - СМИ
Расшифровка бортовых самописцев с самолета МАУ должна начаться в понедельник, 20 июля.

3) Нидерланды начали новое расследование по катастрофе MH17
Россия пытается использовать новое расследование для пропаганды.

Вчера российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.
Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

То есть, расследование начато по действиям РФ. Но РФ это выдала, как расследование против Украины

Так российская пропаганда и работает - врать и перекручивать факты.
Но многим местным хомячкам это нравится.

4) Следователь Корецкий заявил, что руководство ГБР требовало арестовать Прямой
Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководство бюро давало указания следователям принять меры для ареста телеканала Прямой в рамках расследования уголовного дела. Об этом он рассказал в интервью Прямому.

5) Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября
зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;
медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;
младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Охренеть не встать, какие офигенные суммы повышения

6) Накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится - министр соцполитики
Такая накопительная система от СН - в топку. Это не решит проблемы, но будет большим кидаловом

PS. Вечернее чтиво
Зеленский выбрал нового главу Нацбанка. Чем это грозит Украине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:01

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:47

  pesikot написав:зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;
медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;
младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Охренеть не встать, какие офигенные суммы повышения
[/quote]
Когда индексировали на 62,31 грн. или совсем отменили индексацию, ты радовался больше.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:02

#Слухи
Наш источник сообщает, что все серые схемы по налоговой остались. Глава налоговой службы Алексей Любченко, который заменил на этом посту Сергея Верланова, ничего не сделал, кроме как на время прикрыл некоторые потоки, а остальную часть перенаправил на себя и свою «крышу». Сейчас уже всё вернулось обратно.
Спиртовая схема, как работала, так и работает. О скрутках все знают, но все делают вид, что не замечают.
Единственное что изменилось, процент отката стал выше, из-за риска и слишком большого внимания СМИ к этой теме.
Общий убыток от «серых схем» сейчас во время кризиса достигает 4-х миллиардов гривен в месяц. Эти деньги оседают в карманах чиновников, решал, «крыши» и бенефициаров (бизнес, который зарабатывает сверхприбыль с помощью этих схем). Зато государственный бюджет эти деньги недополучает.
Кадровая политика правительства ещё хуже, чем губернаторский кейс Слуг Народа


https://t.me/legitimniy/4595
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 06:32

  pesikot написав:
  freeze написав:Посмотрел новой районирование страны, имхо, какой-то несистемный хаос, районы от 30 тысяч до миллиона и больше, самые разные размеры и тд. Непонятно, чем руководствовались, какая методика.
Но явно сделали людям много неудобств, из многих сёл теперь пилить до нового райцентра гораздо-гораздо дольше, да еще по нашим дорогам, а если еще срочно в районную больницу надо будет добраться, то вообще неважная ситуация для больного.

Районирование - это да, просто печаль.
По Черниговской области скажу, что мне непонятен выбор Новгород-Северского. Он же расположен почти под границей.

А также непонятно, что будет с районными больницами.
Знаю, что в Репках неплохая райбольница. Но теперь Репки не райцентр

Или райбольницы повесят на баланс ОТГ, что вообще станет печалью в плане финансирования


Адмінпослуги мають надаватись на рівні ОТГ. По лікарням ситуація така, що будуть підтримуватись ті, що і так на плаву, вже мають гарне обладнання, пацієнтів і т.д. В багатьох райлікарнях на купу лікарів та іншого персоналу припадав заледве один хворий, а деколи і порожні на ніч залишались. Коли більш менш серйозна проблема, то і так хто міг, той старався в обласну лікарню, в Київ.
Розжалувані райцентри тепер ще швидше будуть деградувати, бо все ж таки втрачають значну кількість робочих місць в різних секторах, але і плану щодо розвитку тих райцентрів, які залишаться не видно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:46



https://petition.president.gov.ua/petition/101404
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:27

Re: Політичні дискусії

Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ
Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.

Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».

«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.
https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:29

unicdima
ИЧСХ, как по указке, разгоняют эту тему исключительно российские инфо-помойки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:40

Кратко. 2020-07-19

Кратко. 2020-07-19

1) Хроника войны России против Украины: обострение в июле 2020 года

2) "Придется ответить передо мной": Кадыров захотел извинений от Зеленского за видео двухлетней давности
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и призвал того «определиться со своей позицией и подтвердить извинения» за видео студии «Квартал 95», которое его оскорбило.

О как Бубочку на шпагат пытаются растянуть.

Бубочка всё избегал тему участия РФ в войне против Украины. Но в выступлении в Раде назвал РФ - агрессором.

И прилетела ответочка в виде Кадырова за видео ЧистоNews 2014 года и все последующие извинения Бубочки. Но тогда Бубочка был просто кварталовец.

Сейчас Бубочка - президент Украины.
Вызов брошен, Бубочке необходимо ответить.

3) В Верховной Раде решили побороться с сектами: готовится законопроект
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций.

Какое отношение социальная политики имеет к деятельности сект ?
Или это на Турчинова наезд ?

4) "Слуга народа" Третьякова рассказала о планах "большой реформы" Верховной Рады
В рамках парламентской реформы законопроект об оппозиции должен быть дополнен положениями о коалиции, считает Третьякова

Какой-то набор слов, суть которого - загнать оппозицию под плинтус.
Ведь они считают, что пришли надолго
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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