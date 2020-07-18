Додано: Нед 19 лип, 2020 14:27

Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школСекретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.