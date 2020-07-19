Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.
Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».
«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко. https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
unicdima написав:Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.
Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».
«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко. https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
))) Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
detroytred написав:Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства. Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины.