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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6424642564266427 Додано: Нед 19 лип, 2020 20:55 unicdima написав: Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ

Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.



Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».



«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.

https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школСекретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12000 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7004 раз. Подякували: 3180 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 21:07 unicdima написав: Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ

Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.



Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».



«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.

https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школСекретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины.Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко.

)))

Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. )))Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. detroytred

Повідомлень: 23176 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 21:11 detroytred написав: Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.



Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства.

Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины. Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства.Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:34 freeze написав: detroytred написав: Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.



Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства.

Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины. Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства.Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины.

овоч - тупий агент спецслужб рф, який виконував те, що йому "радили" (припускаю, овоч через свою обмеженість міг навіть не розуміти, що він "агент", називали його, мабуть, "другом").

В Криму, в дуже цікавому місці, відбувалися таємні "зустрічі", про які ніхто ніколи ніде не згадував, наприклад. овоч - тупий агент спецслужб рф, який виконував те, що йому "радили" (припускаю, овоч через свою обмеженість міг навіть не розуміти, що він "агент", називали його, мабуть, "другом").В Криму, в дуже цікавому місці, відбувалися таємні "зустрічі", про які ніхто ніколи ніде не згадував, наприклад. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1323 З нами з: 07.10.09 Подякував: 290 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 00:13 detroytred написав: Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит. Примітивізм так і пре

Вигідно посадовцю?

Чи виборці вважають що так правильно?

Якщо вигідно посадовцю - то він це робить , а Порошенко цього не робив ,значить говорив не те що вважав за правильне.а говорив те що хочуть почути

Якщо вигідно виборцям ,але посадовець розуміє примітивізм виборців - то він говорити буде(щоб проголосували) а робити буде те що вважає за потрібне( державне мишлення ,яке відкидає побажання люмпенів і діє в правильному напрямку,ігноруючи переконання різних застрявших в совку)-тобто робить те що повинен робити посадовець ,який бачить на пару кроків далі від пенсіонерів і затуманених зомбоящиком люмпенів. Примітивізм так і преВигідно посадовцю?Чи виборці вважають що так правильно?Якщо вигідно посадовцю - то він це робить , а Порошенко цього не робив ,значить говорив не те що вважав за правильне.а говорив те що хочуть почутиЯкщо вигідно виборцям ,але посадовець розуміє примітивізм виборців - то він говорити буде(щоб проголосували) а робити буде те що вважає за потрібне( державне мишлення ,яке відкидає побажання люмпенів і діє в правильному напрямку,ігноруючи переконання різних застрявших в совку)-тобто робить те що повинен робити посадовець ,який бачить на пару кроків далі від пенсіонерів і затуманених зомбоящиком люмпенів. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23227 З нами з: 15.01.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6424642564266427 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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