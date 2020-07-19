Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.
Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».
«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко. https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
unicdima написав:Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства.
Подчеркнув, что политическая проблема языкового фактора обостряется в обществе исключительно накануне очередных выборов, Порошенко сказал: «мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения».
«Мы действительно будем заниматься тем, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал, свои радиостанции, чтобы была полностью обеспеченна защита их конституционных прав, для того, чтобы не дать ни в 2006, ни в 2009, ни в дальнейших годах в очередной раз разыграть карту языка, как в 1994, 1999, и как попробовали это сделать в 2004 году», - заявил Порошенко. https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
))) Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
detroytred написав:Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства. Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины.
detroytred написав:Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства. Надо сказать один Фёдорыч тупо пытался придерживаться всех своих предвыборных обещаний и совершенно не был пластичным и юрким, через что и поплатился. Мог бы подписать ту ассоциацию и не выёживаться. У нас все эти подписи и законы компенсируются их невыполнением, частичным невыполнением или затягиванием резины.
овоч - тупий агент спецслужб рф, який виконував те, що йому "радили" (припускаю, овоч через свою обмеженість міг навіть не розуміти, що він "агент", називали його, мабуть, "другом"). В Криму, в дуже цікавому місці, відбувалися таємні "зустрічі", про які ніхто ніколи ніде не згадував, наприклад.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
detroytred написав:Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
Примітивізм так і пре Вигідно посадовцю? Чи виборці вважають що так правильно? Якщо вигідно посадовцю - то він це робить , а Порошенко цього не робив ,значить говорив не те що вважав за правильне.а говорив те що хочуть почути Якщо вигідно виборцям ,але посадовець розуміє примітивізм виборців - то він говорити буде(щоб проголосували) а робити буде те що вважає за потрібне( державне мишлення ,яке відкидає побажання люмпенів і діє в правильному напрямку,ігноруючи переконання різних застрявших в совку)-тобто робить те що повинен робити посадовець ,який бачить на пару кроків далі від пенсіонерів і затуманених зомбоящиком люмпенів.
detroytred написав:Отличная иллюстрация подтверждения озвученного мною выше - то, что лично выгодно посадовцю на момент, то он и делает-говорит.
Примітивізм так і пре Вигідно посадовцю? Чи виборці вважають що так правильно? Якщо вигідно посадовцю - то він це робить , а Порошенко цього не робив ,значить говорив не те що вважав за правильне.а говорив те що хочуть почути Якщо вигідно виборцям ,але посадовець розуміє примітивізм виборців - то він говорити буде(щоб проголосували) а робити буде те що вважає за потрібне( державне мишлення ,яке відкидає побажання люмпенів і діє в правильному напрямку,ігноруючи переконання різних застрявших в совку)-тобто робить те що повинен робити посадовець ,який бачить на пару кроків далі від пенсіонерів і затуманених зомбоящиком люмпенів.
В точку! На то и указываю - на примитивизм этого и пр. посадовцiв. Вместо западного цивилизованного уровня (сказал-сделал, ответственность за слова, обещания, дела) примитивизм.
И у Вас очередной зашквар. Вы только что признали факт -- для победы в выборах По и пр. говорят, что хотят, лишь бы победить. И могут делать потом и делают потом, что хотят. Делают, что сами хотят, а не избиратели. Делают, что сами вважають за потрiбне, как Вы заметили. Так я Вам это тут годами втолковывал!!! Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.
То есть роль избирателя -- мизер. Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора. Вы это в данном сообщении показали сами.
Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.
Совок-це діагноз 1 Для того щоб прийти до влади - треба говорити те що хоче чути електорат 2 Для того щоб стати успішним керівником - треба робити те що вважаєш за потрібне по багатьом причинам а - той хто прийшов до влади вже більш ерудований, багатий, кваліфікований б - менш підвладний зомбоящику в - може прорахувати свої дії наперед з довшим горизонтом 3 Першість у дворі це необхідна, але не достатня риса для того ,щоб стати першим в місті...області..Державі При цьому Як правило ,той хто мотивує те що він на задворках- тим що над ним мудельмани - сам мудельман в квадраті, бо йому не вистарчає сміливості признати свої слабості і некомпетентність яка точно проявиться на вищих щабелях. 4 Той хто розповсюджує думку що наверх можуть пробитись тільки кінчені мудельмани - сам кінчений в квадраті+мудельман в квадраті...бо а - досягнення нових вершин - це додаткова праця б - досягнення нових вершин - це додаткова відповідальність Хто захоче більше працювати і нести більше відповідальності, якщо море кінчених мудельманів в квадраті ще до того як хтось досягне вершини - назве того хто досяг мудельманом?
В Польше задержали бывшего главу Укравтодора времен Порошенко
Сальвомира Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши, ранее он занимал должность главы Укравтодора до 2019 года. До этого работал министром транспорта, строительства и морского хозяйства при премьере Дональде Туске в Польше.
Бывшего главу подозревают в коррупции, организации преступной группировки и в отмывании денег. Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".
Що за маячня ... Про керівництво , про владу , про відповідальність, про совок раптом з якогось дива . Власне рівень дворової пацанви . Теоретичні міркування про суть управління - висмоктані з пальця . Є цілий пласт наукових робіт по теорії управління - які з цим всім не мають взагалі нічого спільного .
Puente написав:Що за маячня ... Про керівництво , про владу , про відповідальність, про совок раптом з якогось дива . Власне рівень дворової пацанви . Теоретичні міркування про суть управління - висмоктані з пальця . Є цілий пласт наукових робіт по теорії управління - які з цим всім не мають взагалі нічого спільного .
1 Чи є в цьому пласті робіт твердження наверх можуть потрапити тільки мудельмани? 2 Чи є з наукової точки зору шкідливим дискредитація всіх хто вище від тебе і присвоєння тим хто вище мітки-мудельман? 3 Чи підтверджують наукові дослідження що будь-який завкафедри- може керувати Державою ,але робити цього не може бо верхні щабелі зайняли мудельмани 4 Чи не є наслідком совкової ідеології твердження, що всі хто вище від тебе - мудельмани?