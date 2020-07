Додано: Нед 19 лип, 2020 23:34

Что Ющенко, что Порошенко, что Зеленский - все свои многословные бла-бла-бла предвыборные обещания забыли максимум в течение первого года президентства.

овоч - тупий агент спецслужб рф, який виконував те, що йому "радили" (припускаю, овоч через свою обмеженість міг навіть не розуміти, що він "агент", називали його, мабуть, "другом").

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell