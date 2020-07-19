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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:47
budivelnik
Опять верно - совок - это диагноз.
Пора уходить из него. За окошко гляньте.
Там запросто берет на себя ответственность Гелетей, начслужбы войск, алкоголик главком Онищенко, угробивший своим керуванням людей в Скнилив кий трагедии, Милованов, Гончарук, да тот же ЗЕ.
Кстати, "кинчений" мудельман - это тот, кто сам с потолка оперирует в дискуссии данным выражением, когда о нем не было и речи.
Я же сто раз Вам указывал, что вся Ваша аргументация базируется на примитивнейший демагогический приёмах - в данном случае преувеличении и искажении.
З.Ы. о том и речь, что только му*** никак не пугает додаткова ответственность и необходимость дополнительной работы. Поэтому они и создали удобную для себя систему, при которой ответственность за свои мудацкие косяки не несут.
Наоборот, зачастую ещё выше поднимаются. Потому что лично обязаны тому, кто их после таких косяков не в тюрьму, а на повышение.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:51
detroytred написав:
только му*** никак не пугает додаткова ответственность
Я ж кажу - махровий совок
Тільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..
Питання
І нафіга нам такі сцикуни у владі?
І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54
freeze написав:
В Польше задержали бывшего главу Укравтодора времен Порошенко
Сальвомира Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши, ранее он занимал должность главы Укравтодора до 2019 года. До этого работал министром транспорта, строительства и морского хозяйства при премьере Дональде Туске в Польше.
Бывшего главу подозревают в коррупции, организации преступной группировки и в отмывании денег. Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".
Поймали одного заработчанина
Сейчас скажут, что это "политическое преследование" и "провокация кремля".
А сколько их было, и сколько их сейчас есть на должностях!
И литовские, и афганские, и куча всяких других
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54
budivelnik написав: Puente написав:
Що за маячня ...
Про керівництво , про владу , про відповідальність, про совок раптом з якогось дива .
Власне рівень дворової пацанви . Теоретичні міркування про суть управління - висмоктані з пальця . Є цілий пласт наукових робіт по теорії управління - які з цим всім не мають взагалі нічого спільного .
1 Чи є в цьому пласті робіт твердження
наверх можуть потрапити тільки мудельмани?
2 Чи є з наукової точки зору шкідливим дискредитація всіх хто вище від тебе і присвоєння тим хто вище мітки-мудельман?
3 Чи підтверджують наукові дослідження що будь-який завкафедри- може керувати Державою ,але робити цього не може бо верхні щабелі зайняли мудельмани
4 Чи не є наслідком совкової ідеології твердження, що всі хто вище від тебе - мудельмани?
Да-да))
Будь-який)) завкафедрой.
Именно о будь-яком я говорил.
Да-да))
Все и только))
С моей стороны речь шла о системе, функционирующей так, что в основном продвигаются выше недостойные.
Подтверждение - результат за окошком и просто масса примеров вот таких кричащих Аля нач-к службы войск и тп.
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detroytred
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:01
budivelnik написав: detroytred написав:
только му*** никак не пугает додаткова ответственность
Я ж кажу - махровий совок
Тільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..
Питання
І нафіга нам такі сцикуни у владі?
І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне?
Вы опять с очередной гиперболизацией - сцикуни.
И очередным перекручиванием: опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое.
Выбросьте из себя этот совок. Он Вам рассуждать мешает, лепите Вы его куда-попало.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:08
detroytred написав:
опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое.
1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід
2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.
Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)
3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?
А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?
Труси-хрестик
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19
budivelnik написав: detroytred написав:
опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое.
1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід
2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.
Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)
3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?
А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?
Труси-хрестик
Вы прикалывается?
Я Вам вчера ясно указал, что мешает.
Ясно и четко -- данным людям неприемлемы такие инструменты и методы продвижения выше.
Данные люди не востребованы теми, от кого зависит продвижение. То есть власть имущими.
А Вы после этого и моего разъяснения выше (что опасение не мешает. Оно есть, но не является препятствием!!!!), сузили до страха, боязни и сделали свой очередной вывод.
Вы хоть читайте аргументы-то.
Ещё раз напомню: все мои дискуссии с Вами сводятся к одному -- опровержению Ваших искажений моего мнения.
Вы эти искажения генерируете и генерируете))
Поэтому я Вам постоянно указываю: отталкиваетесь от моей цитаты, с моим конкретным утверждением, а не придумывайте-приписывайте своё.
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detroytred
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