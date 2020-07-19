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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6425642664276428 Додано: Пон 20 лип, 2020 10:47 budivelnik

Опять верно - совок - это диагноз.

Пора уходить из него. За окошко гляньте.



Там запросто берет на себя ответственность Гелетей, начслужбы войск, алкоголик главком Онищенко, угробивший своим керуванням людей в Скнилив кий трагедии, Милованов, Гончарук, да тот же ЗЕ.



Кстати, "кинчений" мудельман - это тот, кто сам с потолка оперирует в дискуссии данным выражением, когда о нем не было и речи.



Я же сто раз Вам указывал, что вся Ваша аргументация базируется на примитивнейший демагогический приёмах - в данном случае преувеличении и искажении.



З.Ы. о том и речь, что только му*** никак не пугает додаткова ответственность и необходимость дополнительной работы. Поэтому они и создали удобную для себя систему, при которой ответственность за свои мудацкие косяки не несут.

Наоборот, зачастую ещё выше поднимаются. Потому что лично обязаны тому, кто их после таких косяков не в тюрьму, а на повышение. detroytred

Повідомлень: 23181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 10:51 detroytred написав: только му*** никак не пугает додаткова ответственность только му*** никак не пугает додаткова ответственность Я ж кажу - махровий совок

Тільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..

Питання

І нафіга нам такі сцикуни у владі?

І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне? Я ж кажу - махровий совокТільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..ПитанняІ нафіга нам такі сцикуни у владі?І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54 freeze написав: В Польше задержали бывшего главу Укравтодора времен Порошенко



Сальвомира Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши, ранее он занимал должность главы Укравтодора до 2019 года. До этого работал министром транспорта, строительства и морского хозяйства при премьере Дональде Туске в Польше.



Бывшего главу подозревают в коррупции, организации преступной группировки и в отмывании денег. Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой". В Польше задержали бывшего главу Укравтодора времен ПорошенкоСальвомира Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши, ранее он занимал должность главы Укравтодора до 2019 года. До этого работал министром транспорта, строительства и морского хозяйства при премьере Дональде Туске в Польше.Бывшего главу подозревают в коррупции, организации преступной группировки и в отмывании денег. Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Поймали одного заработчанина

Сейчас скажут, что это "политическое преследование" и "провокация кремля".



А сколько их было, и сколько их сейчас есть на должностях!

И литовские, и афганские, и куча всяких других Поймали одного заработчанинаСейчас скажут, что это "политическое преследование" и "провокация кремля".А сколько их было, и сколько их сейчас есть на должностях!И литовские, и афганские, и куча всяких других Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12003 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7005 раз. Подякували: 3180 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54 budivelnik написав: Puente написав: Що за маячня ...

Про керівництво , про владу , про відповідальність, про совок раптом з якогось дива .

Власне рівень дворової пацанви . Теоретичні міркування про суть управління - висмоктані з пальця . Є цілий пласт наукових робіт по теорії управління - які з цим всім не мають взагалі нічого спільного . Що за маячня ...Про керівництво , про владу , про відповідальність, про совок раптом з якогось дива .Власне рівень дворової пацанви . Теоретичні міркування про суть управління - висмоктані з пальця . Є цілий пласт наукових робіт по теорії управління - які з цим всім не мають взагалі нічого спільного . 1 Чи є в цьому пласті робіт твердження

наверх можуть потрапити тільки мудельмани?

2 Чи є з наукової точки зору шкідливим дискредитація всіх хто вище від тебе і присвоєння тим хто вище мітки-мудельман?

3 Чи підтверджують наукові дослідження що будь-який завкафедри- може керувати Державою ,але робити цього не може бо верхні щабелі зайняли мудельмани

4 Чи не є наслідком совкової ідеології твердження, що всі хто вище від тебе - мудельмани? 1 Чи є в цьому пласті робіт твердженнянаверх можуть потрапити тільки мудельмани?2 Чи є з наукової точки зору шкідливим дискредитація всіх хто вище від тебе і присвоєння тим хто вище мітки-мудельман?3 Чи підтверджують наукові дослідження що будь-який завкафедри- може керувати Державою ,але робити цього не може бо верхні щабелі зайняли мудельмани4 Чи не є наслідком совкової ідеології твердження, що всі хто вище від тебе - мудельмани?

Да-да))

Будь-який)) завкафедрой.

Именно о будь-яком я говорил.



Да-да))

Все и только))

С моей стороны речь шла о системе, функционирующей так, что в основном продвигаются выше недостойные.

Подтверждение - результат за окошком и просто масса примеров вот таких кричащих Аля нач-к службы войск и тп. Да-да))Будь-який)) завкафедрой.Именно о будь-яком я говорил.Да-да))Все и только))С моей стороны речь шла о системе, функционирующей так, что в основном продвигаются выше недостойные.Подтверждение - результат за окошком и просто масса примеров вот таких кричащих Аля нач-к службы войск и тп. detroytred

Повідомлень: 23181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 11:01 budivelnik написав: detroytred написав: только му*** никак не пугает додаткова ответственность только му*** никак не пугает додаткова ответственность Я ж кажу - махровий совок

Тільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..

Питання

І нафіга нам такі сцикуни у владі?

І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне? Я ж кажу - махровий совокТільки мудельманів не лякає - а завкафедр які правильні - лякає..ПитанняІ нафіга нам такі сцикуни у владі?І що будуть робити сцикуни(але супер чесні і мега освідчені) коли пастух овець з грозного на них шикне?

Вы опять с очередной гиперболизацией - сцикуни.



И очередным перекручиванием: опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое.



Выбросьте из себя этот совок. Он Вам рассуждать мешает, лепите Вы его куда-попало. Вы опять с очередной гиперболизацией - сцикуни.И очередным перекручиванием: опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое.Выбросьте из себя этот совок. Он Вам рассуждать мешает, лепите Вы его куда-попало. detroytred

Повідомлень: 23181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 11:08 detroytred написав: опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое. опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое. 1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід

2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.

Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)

3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?

А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?

Труси-хрестик 1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?Труси-хрестик http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23231 З нами з: 15.01.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19 budivelnik написав: detroytred написав: опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое. опасаться за себя, что не хватит знаний и умений справиться с возросшими функциональными обязанностями - это одно, а боятся шикання какого-то дятла -- это совершенно другое. 1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід

2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.

Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)

3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?

А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?

Труси-хрестик 1 Якщо комусь треба костилі - він інвалід2 Керівник це людина,яка повинна приймати рішення.Яке рішення може прийняти інвалід ,який не в стані сам добратись до крісла керівника,бо йому страх заважає (пофік яка природа страху.Страх або є , або немає , або страх-підконтрольний.)3 Хто як не ви стверджував що від керівника залежить ледве на все?А тепер виходить ,що хтось повинен зробити умови для того щоб той хто претендує на крісло від якого все залежить ?Труси-хрестик

Вы прикалывается?

Я Вам вчера ясно указал, что мешает.

Ясно и четко -- данным людям неприемлемы такие инструменты и методы продвижения выше.

Данные люди не востребованы теми, от кого зависит продвижение. То есть власть имущими.



А Вы после этого и моего разъяснения выше (что опасение не мешает. Оно есть, но не является препятствием!!!!), сузили до страха, боязни и сделали свой очередной вывод.



Вы хоть читайте аргументы-то.

Ещё раз напомню: все мои дискуссии с Вами сводятся к одному -- опровержению Ваших искажений моего мнения.

Вы эти искажения генерируете и генерируете))



Поэтому я Вам постоянно указываю: отталкиваетесь от моей цитаты, с моим конкретным утверждением, а не придумывайте-приписывайте своё. Вы прикалывается?Я Вам вчера ясно указал, что мешает.Ясно и четко -- данным людям неприемлемы такие инструменты и методы продвижения выше.Данные люди не востребованы теми, от кого зависит продвижение. То есть власть имущими.А Вы после этого и моего разъяснения выше (что опасение не мешает. Оно есть, но не является препятствием!!!!), сузили до страха, боязни и сделали свой очередной вывод.Вы хоть читайте аргументы-то.Ещё раз напомню: все мои дискуссии с Вами сводятся к одному -- опровержению Ваших искажений моего мнения.Вы эти искажения генерируете и генерируете))Поэтому я Вам постоянно указываю: отталкиваетесь от моей цитаты, с моим конкретным утверждением, а не придумывайте-приписывайте своё. detroytred

Повідомлень: 23181 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6425642664276428 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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