Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.
То есть роль избирателя -- мизер. Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора. Вы это в данном сообщении показали сами.
Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.
И нужно было столько лет так спорить-то)))
Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.