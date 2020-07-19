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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6426642764286429
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Результат системы, в которой гелетеи, онищенки, порошенки и пр. за окошком.
відстали від життя
За вікном зеленські-єрмаки-велюри-сосни
І виявилось що зеленський на голову вищий-розумніший-успішніший ніж ваш завкафедри
При цьому
тато в Зеленського -також завкафедри.

Речь-то не об личых успехах. Особенно в продвижении выше.

Насчёт личных успехов сих *достойных* продвигающихся наверх мужей и дам сомнений нет.
На это я Вам и указываю, что лично для себя они добиваются отличных результатов. Продвигаются выше.

Я веду речь о тех, для кого интереснее результат дела.
Такой у них характер.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:31

Re: Політичні дискусії

Под куполом нашего шапито стабильность.

В «Слуге народа» определились с кандидатом в мэры Тернополя: им станет КВН-щик и ведущий свадеб - Виктор Гевко.

С кандидатом на выборы главы Черкасс тоже весело. Им стал 29-летний шоумен и телеведущий Александр Скичко.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48

  detroytred написав:Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.

То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.

Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.

И нужно было столько лет так спорить-то)))


Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01

ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:46

ПЄС хочет шатать будку осенью.

Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.

Болею за обе команды! Show must go on!

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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:54

  Вкладчик1234 написав:ПЄС хочет шатать будку осенью.

Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.

Болею за обе команды! Show must go on!

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а "путеннападёт" ? :mrgreen:
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