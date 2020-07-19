Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:51
budivelnik написав: detroytred написав:
Результат системы, в которой гелетеи, онищенки, порошенки и пр. за окошком.
відстали від життя
За вікном зеленські-єрмаки-велюри-сосни
І виявилось що зеленський на голову вищий-розумніший-успішніший ніж ваш завкафедри
При цьому
тато в Зеленського -також завкафедри.
Речь-то не об личых успехах. Особенно в продвижении выше.
Насчёт личных успехов сих *достойных* продвигающихся наверх мужей и дам сомнений нет.
На это я Вам и указываю, что лично для себя они добиваются отличных результатов. Продвигаются выше.
Я веду речь о тех, для кого интереснее результат дела.
Такой у них характер.
detroytred
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:31
Под куполом нашего шапито стабильность.
В «Слуге народа» определились с кандидатом в мэры Тернополя: им станет КВН-щик и ведущий свадеб - Виктор Гевко. С кандидатом на выборы главы Черкасс тоже весело. Им стал 29-летний шоумен и телеведущий Александр Скичко.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48
detroytred написав:
Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.
То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.
Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.
И нужно было столько лет так спорить-то)))
Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01
ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:46
ПЄС хочет шатать будку осенью.
Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.
Болею за обе команды! Show must go on!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:54
Вкладчик1234 написав:
ПЄС хочет шатать будку осенью.
Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.
Болею за обе команды! Show must go on!
а "путеннападёт" ?
19yuriy91
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07
19yuriy91 написав:
а "путеннападёт" ?
Если агент "Лолита" попросит, то может быть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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