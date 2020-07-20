Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57

Сегодня четвертая годовщина со дня убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета.

Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Он отметил, что сейчас на территории Украины - Киеве, Львове - и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

Кроме того, президент ожидает от нового руководителя НБУ создания условий для долгосрочного экономического роста в условиях стабильной валюты

Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым

Бортовой самописец, который фиксировал переговоры экипажа украинского самолета, проверят первым

Она уточнила, что депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли отпуск.



Ітогі подвєдьом. 2020-07-20Громкие, но пустые слова на годовщину гибелиПоэтомуИ на какой цифре будет стабильность, 30 ? 40 ? 50 ?так! стоп!Порошенко за Роттердам+ склоняли во всех падежах. В том числе и Зеленский на дебатах.А получается, что схема вполне рабочаяЗелебобиков отшлёпали по губамБедненькая, на матрасы не хватает ?Да и Бубочка сказал "5-6 гривен вполне приличная зарплата"Да и в бухгалтерии расчёта ЗП она плавает как ... в проруби