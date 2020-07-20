Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:51
budivelnik написав: detroytred написав:
Результат системы, в которой гелетеи, онищенки, порошенки и пр. за окошком.
відстали від життя
За вікном зеленські-єрмаки-велюри-сосни
І виявилось що зеленський на голову вищий-розумніший-успішніший ніж ваш завкафедри
При цьому
тато в Зеленського -також завкафедри.
Речь-то не об личых успехах. Особенно в продвижении выше.
Насчёт личных успехов сих *достойных* продвигающихся наверх мужей и дам сомнений нет.
На это я Вам и указываю, что лично для себя они добиваются отличных результатов. Продвигаются выше.
Я веду речь о тех, для кого интереснее результат дела.
Такой у них характер.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:31
Под куполом нашего шапито стабильность.
В «Слуге народа» определились с кандидатом в мэры Тернополя: им станет КВН-щик и ведущий свадеб - Виктор Гевко. С кандидатом на выборы главы Черкасс тоже весело. Им стал 29-летний шоумен и телеведущий Александр Скичко.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48
detroytred написав:
Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.
То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.
Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.
И нужно было столько лет так спорить-то)))
Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.
Vladik
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01
ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:46
ПЄС хочет шатать будку осенью.
Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.
Болею за обе команды! Show must go on!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:54
Вкладчик1234 написав:
ПЄС хочет шатать будку осенью.
Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.
Болею за обе команды! Show must go on!
а "путеннападёт" ?
19yuriy91
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07
19yuriy91 написав:
а "путеннападёт" ?
Если агент "Лолита" попросит, то может быть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57
Ітогі подвєдьом. 2020-07-20
1) Зеленский об убийстве Шеремета: это потеря для всех независимых СМИ и журналистов
Сегодня четвертая годовщина со дня убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета.
Дело Шеремета. У Дугарь нет беспрекословного алиби - МВД Потенциальные исполнители в деле Шеремета установлены, материалы готовы к рассмотрению в суде - МВД
Громкие, но пустые слова на годовщину гибели
2) В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"
Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Дело экс-главы Укравтодора. Детали от НАБУ и что еще известно на данный момент
Он отметил, что сейчас на территории Украины - Киеве, Львове - и на территории Польши проводятся более 50 обысков.
В рамках дела экс-главы "Укравтодора" следователи проверяют тендеры на 270 миллионов евро У задержанного экс-главы "Укравтодора" есть паспорта Украины и Польши – НАБУ
Поэтому
Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" не будут экстрадировать в Украину 3) Новый глава НБУ справится со стоящими перед ним вызовами - Зеленский
Кроме того, президент ожидает от нового руководителя НБУ создания условий для долгосрочного экономического роста
в условиях стабильной валюты
И на какой цифре будет стабильность, 30 ? 40 ? 50 ?
Президент официально представил Шевченко и рассказал о "важных качествах" главы НБУ
Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что
глава НБУ должен быть независимым 4) Reuters: Во Франции начали сбор данных из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
Бортовой самописец, который фиксировал переговоры экипажа украинского самолета, проверят первым
5) Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» Буймистер
так! стоп!
Порошенко за Роттердам+ склоняли во всех падежах. В том числе и Зеленский на дебатах.
А получается, что схема вполне рабочая
Зелебобиков отшлёпали по губам
6) "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на "маловатую" зарплату нардепа
Она уточнила, что депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли отпуск.
Бедненькая, на матрасы не хватает ?
Да и Бубочка сказал "5-6 гривен вполне приличная зарплата"
Да и в бухгалтерии расчёта ЗП она плавает как ... в проруби
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:02
и как вы оцениваете степень достоверности?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:41
Vladik написав: detroytred написав:
Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.
То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.
Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.
И нужно было столько лет так спорить-то)))
Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.
Не терпит. Два Майдана это продемонстрировали.
Народ способен лишь на что?
Разрушить или поддержать разрушение старого.
Ну возмутились - хоть "геть старого" через майдан, хоть "геть старого" ПАПа через "давай нового".
Принцип-то роли власть имущих не меняется.
Что они хотят, то и лепят.
detroytred
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