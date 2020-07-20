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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6426642764286429
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Результат системы, в которой гелетеи, онищенки, порошенки и пр. за окошком.
відстали від життя
За вікном зеленські-єрмаки-велюри-сосни
І виявилось що зеленський на голову вищий-розумніший-успішніший ніж ваш завкафедри
При цьому
тато в Зеленського -також завкафедри.

Речь-то не об личых успехах. Особенно в продвижении выше.

Насчёт личных успехов сих *достойных* продвигающихся наверх мужей и дам сомнений нет.
На это я Вам и указываю, что лично для себя они добиваются отличных результатов. Продвигаются выше.

Я веду речь о тех, для кого интереснее результат дела.
Такой у них характер.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:31

Re: Політичні дискусії

Под куполом нашего шапито стабильность.

В «Слуге народа» определились с кандидатом в мэры Тернополя: им станет КВН-щик и ведущий свадеб - Виктор Гевко.

С кандидатом на выборы главы Черкасс тоже весело. Им стал 29-летний шоумен и телеведущий Александр Скичко.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48

  detroytred написав:Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.

То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.

Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.

И нужно было столько лет так спорить-то)))


Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:01

ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:46

ПЄС хочет шатать будку осенью.

Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.

Болею за обе команды! Show must go on!

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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:54

  Вкладчик1234 написав:ПЄС хочет шатать будку осенью.

Не выполнилЗе обещание с приговором - вот теперь бешеный пєс будет его кусать.

Болею за обе команды! Show must go on!

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а "путеннападёт" ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07

  19yuriy91 написав:а "путеннападёт" ?

Если агент "Лолита" попросит, то может быть
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:57

Ітогі подвєдьом. 2020-07-20

Ітогі подвєдьом. 2020-07-20

1) Зеленский об убийстве Шеремета: это потеря для всех независимых СМИ и журналистов
Сегодня четвертая годовщина со дня убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета.

Дело Шеремета. У Дугарь нет беспрекословного алиби - МВД

Потенциальные исполнители в деле Шеремета установлены, материалы готовы к рассмотрению в суде - МВД
Громкие, но пустые слова на годовщину гибели

2) В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"
Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Дело экс-главы Укравтодора. Детали от НАБУ и что еще известно на данный момент
Он отметил, что сейчас на территории Украины - Киеве, Львове - и на территории Польши проводятся более 50 обысков.

В рамках дела экс-главы "Укравтодора" следователи проверяют тендеры на 270 миллионов евро

У задержанного экс-главы "Укравтодора" есть паспорта Украины и Польши – НАБУ

Поэтому
Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" не будут экстрадировать в Украину

3) Новый глава НБУ справится со стоящими перед ним вызовами - Зеленский
Кроме того, президент ожидает от нового руководителя НБУ создания условий для долгосрочного экономического роста в условиях стабильной валюты

И на какой цифре будет стабильность, 30 ? 40 ? 50 ?

Президент официально представил Шевченко и рассказал о "важных качествах" главы НБУ
Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым

4) Reuters: Во Франции начали сбор данных из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
Бортовой самописец, который фиксировал переговоры экипажа украинского самолета, проверят первым

5) Возврат к формуле «Роттердам+» будет способствовать преодолению кризиса в энергетике - «слуга» Буймистер
так! стоп! :)
Порошенко за Роттердам+ склоняли во всех падежах. В том числе и Зеленский на дебатах.
А получается, что схема вполне рабочая
Зелебобиков отшлёпали по губам :)

6) "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на "маловатую" зарплату нардепа
Она уточнила, что депутату начисляют в среднем 42 тысячи гривень в месяц, а после вычета налогов он получает 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли отпуск.

Бедненькая, на матрасы не хватает ?
Да и Бубочка сказал "5-6 гривен вполне приличная зарплата"

Да и в бухгалтерии расчёта ЗП она плавает как ... в проруби
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:02

  19yuriy91 написав:ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html

и как вы оцениваете степень достоверности?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:41

  Vladik написав:
  detroytred написав:Что власть имущие делают то, что сами считают нужным.

То есть роль избирателя -- мизер.
Состоит она и в том, чтобы поддавшись обману с зомбоящика и голословным обицянкам кандидата, легализировать победу самого ловкого и с сильной фин. поддержкой манипулятора.
Вы это в данном сообщении показали сами.

Поэтому львиная доля ответственности именно на власть имущих.

И нужно было столько лет так спорить-то)))


Неа,на нариде ответственность.Нарид терпит..Отсюда все проблемы.

Не терпит. Два Майдана это продемонстрировали.

Народ способен лишь на что?
Разрушить или поддержать разрушение старого.
Ну возмутились - хоть "геть старого" через майдан, хоть "геть старого" ПАПа через "давай нового".
Принцип-то роли власть имущих не меняется.
Что они хотят, то и лепят.
detroytred
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