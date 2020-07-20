Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально
И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:20
Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально
И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28
Донецкий бизнесмен ждунам "русского мира": Донецк сегодня - это покойник с накрашенными губами...
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33
если исключительно по хронологии, то вполне достоверно.
на мой взгляд
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