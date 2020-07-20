Додано: Пон 20 лип, 2020 20:41



Украинская тюрьма - лучше русского мира



Но многие думают, что русский мир в ДНР или ЛНР, какой-то не настоящий.

Да самый, б***, настоящий русский мир

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой