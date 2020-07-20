RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6427642864296430
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:20

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально

И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28

Донецкий бизнесмен ждунам "русского мира": Донецк сегодня - это покойник с накрашенными губами...

avax
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 16.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:ВВС сняли фильм-реконструкцию Отравление в Солсбери
кому интересно
https://filmix.co/melodrama/142854-otra ... -2020.html

и как вы оцениваете степень достоверности?

если исключительно по хронологии, то вполне достоверно.
на мой взгляд
19yuriy91
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 15.09.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:41

Re: Політичні дискусії


Украинская тюрьма - лучше русского мира

Но многие думают, что русский мир в ДНР или ЛНР, какой-то не настоящий.
Да самый, б***, настоящий русский мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:36

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-20


3) Новый глава НБУ справится со стоящими перед ним вызовами - Зеленский
Кроме того, президент ожидает от нового руководителя НБУ создания условий для долгосрочного экономического роста в условиях стабильной валюты

:D Я, наивная, думала, что условия для экономического роста создают в ВР путем принятия законов и нормативных актов, стимулирующих развитие промышленности и бизнеса в целом, привлечения инвестиций за счет создания позитивного имиджа страны на международной арене... а тут оказывается все гораздо проще ...
Глава НБУ всем должен :lol:
Lady_N
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.07.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 03:03

  pesikot написав:Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально

И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом

Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:25

Re: Політичні дискусії

Tegularius написав:
  pesikot написав:Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально

И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом

Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.


Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
freeze
4
 
Повідомлень: 17687
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4314 раз.
Подякували: 6964 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 6427642864296430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87810)
21.07.2020 08:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.