Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально
И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:20
Тут злые языки пишут, что в ОП пришли реальные рейтинги зелёной плесени
Вкратце - всё печально
И "шатать" нечего, само завалится.
Ви зробили це разом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28
Донецкий бизнесмен ждунам "русского мира": Донецк сегодня - это покойник с накрашенными губами...
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33
если исключительно по хронологии, то вполне достоверно.
на мой взгляд
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:41
Re: Політичні дискусії
Украинская тюрьма - лучше русского мира
Но многие думают, что русский мир в ДНР или ЛНР, какой-то не настоящий.
Да самый, б***, настоящий русский мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:36
Я, наивная, думала, что условия для экономического роста создают в ВР путем принятия законов и нормативных актов, стимулирующих развитие промышленности и бизнеса в целом, привлечения инвестиций за счет создания позитивного имиджа страны на международной арене... а тут оказывается все гораздо проще ...
Глава НБУ всем должен
Додано: Вів 21 лип, 2020 03:03
Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
In HODL we trust
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:25
Re: Політичні дискусії
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:29
Московія в реалі - зовсім не така, як думають українські ватніки.
Половина населення Московії живе на зарплату 6 000 грн/міс.
"Интересно на фоне шокирующих, на первый взгляд, данных "Росстата" смотрится аналитика "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", отметивших, что 45% российских граждан РФ имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей, а 8,5% россиян живут в состоянии экстремальной нищеты, тратя в месяц не больше 5 тысяч рублей."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:48
М-даааа... Версия Москалевского похожа на историю с Рафиком, который "ни в чем не уиноват"
Между президентом Roshen и велосипедистами произошел конфликт: версии сторон
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:46
И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога
И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше
А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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