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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6428642964306431
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:07

  pesikot написав:
  freeze написав:
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога
И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше

А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают


Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...
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интересные, мож где и спорные, размышления
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