Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше
А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают
Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...