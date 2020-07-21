Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше
А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают
Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...
Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена
Не густо.
Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
Ничё так. Гарантированный возврат части инвестиций
Проект закона противоречит положениям Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности в положениях о государственных закупках. В Соглашении прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках. В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения
Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.