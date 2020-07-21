RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6428642964306431
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:07

  pesikot написав:
  freeze написав:
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога
И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше

А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают


Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...
Puente
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 15:59

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03

интересные, мож где и спорные, размышления
''Куда бедному украинцу податься?'', - Сергей Дацюк
https://www.youtube.com/watch?v=A9DB_zG0_Cg
19yuriy91
 
Повідомлень: 2900
З нами з: 15.09.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:10

Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

1) В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

Террорист из Луцка имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра - Нацполиция

Аваков опроверг информацию, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

В Киеве - два "минирования": у метро "Минская" нашли подозрительный чемодан, а с ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей (фото, видео)

В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах
Не верю я в такие совпадения. Что-то кучно пошло. Луцк, Киев, Харьков

Но МВД слепо
Захват заложников в Луцке никак не связан со взрывом в Киеве – МВД

2) Рада сократила "зеленые" тарифы в Украине

Рада приняла за основу закон об "инвестиционных нянях"
Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена

Не густо.
Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Ничё так. Гарантированный возврат части инвестиций

3) Удар по Prozorro. Верховная Рада одобрила закон о локализации производства
Проект закона противоречит положениям Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности в положениях о государственных закупках.
В Соглашении прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках.
В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения

4) Монетарная политика НБУ доказала свою действенность - Шевченко
Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

Нацбанк продолжит политику по работе с плавающим курсом – Шевченко
Если монетарная политика доказала свою действенность, зачем было менять Смолия на Шевченко ? Только потому, что Смолий не нравился лично Зеленскому.
Ну так это проблемы лично Зеленского. И Зеленский показал себя неспособным к взаимодействию.

Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - Шевченко
А нее, пазл сложился.
Уже было "За 5 лет рост ВВП на 40%".
Теперь "За 5 лет - региональный финансовый хаб"

б***. Бубочка - реально тупой идиот.
Который любит красивые слова. А всякие там экономические теории и практики - это не для него

5) В Польше официально предъявили обвинение экс-главе "Укравтодора"
Новака подозревают в вымогательстве денег в обмен на предоставление контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

Компания Onur отрицает любые подозрения в деле экс-главы Укравтодора Новака

6) "Слуга народа" будет выдвигать Корявченкова из "95 квартала" в мэры Кривого Рога
В "Слуге народа" считают высокими шансы Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога, если он будет баллотироваться.

Даже просто предположения, что Юзик может пойти в мэры - садит рейтинг СН в канализацию

PS. Кстати.
СБУ так ничего и не предприняло в отношении мелитопольских кизяков. Которые собираются патрулировать улицы города и готовы взять границы под свой контроль.

Также, молчание Бубочки на претензии Кадырова. А претензии Кадыров предъявлял президенту Украины.
Что-то с "разбойником" из Борисполя или с мэром Черкасс, Бубочка был капец какой смелый
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:15

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

1) В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

Террорист из Луцка имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра - Нацполиция

Аваков опроверг информацию, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

В Киеве - два "минирования": у метро "Минская" нашли подозрительный чемодан, а с ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей (фото, видео)

В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах
Не верю я в такие совпадения. Что-то кучно пошло. Луцк, Киев, Харьков

Надо срочно принять трешовый диктаторский закон - дать полицаям больше полномочий (пидкоряйся, потим оскаржуй), вот и устраивают спектакли.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:31

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:35

  Schmit написав:Надо срочно принять трешовый диктаторский закон - дать полицаям больше полномочий (пидкоряйся, потим оскаржуй), вот и устраивают спектакли.

Факты говорят о неком управляемом терроризме

Волна "минирований" в Украине: взрывчатку ищут и в Одессе

Или из-за поребрика инициируют. Или таки рюкзакян
Ещё неизвестно какой вариант откровенно хреновый

Но скорее всего, от чего-то другого отвлекают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:37

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4926
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6428642964306431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87893)
21.07.2020 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.