Додано: Вів 21 лип, 2020 18:10

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена

Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Проект закона противоречит положениям Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности в положениях о государственных закупках.

В Соглашении прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках.

В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения

Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

Новака подозревают в вымогательстве денег в обмен на предоставление контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

В "Слуге народа" считают высокими шансы Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога, если он будет баллотироваться.

Ітогі подвєдьом. 2020-07-21Не верю я в такие совпадения. Что-то кучно пошло. Луцк, Киев, ХарьковНо МВД слепоНе густо.Ничё так. Гарантированный возврат части инвестицийЕсли монетарная политика доказала свою действенность, зачем было менять Смолия на Шевченко ? Только потому, что Смолий не нравился лично Зеленскому.Ну так это проблемы лично Зеленского. И Зеленский показал себя неспособным к взаимодействию.А нее, пазл сложился.Уже было "За 5 лет рост ВВП на 40%".Теперь "За 5 лет - региональный финансовый хаб"б***. Бубочка - реально тупой идиот.Который любит красивые слова. А всякие там экономические теории и практики - это не для негоДаже просто предположения, что Юзик может пойти в мэры - садит рейтинг СН в канализациюPS. Кстати.СБУ так ничего и не предприняло в отношении мелитопольских кизяков. Которые собираются патрулировать улицы города и готовы взять границы под свой контроль.Также, молчание Бубочки на претензии Кадырова. А претензии Кадыров предъявлял президенту Украины.Что-то с "разбойником" из Борисполя или с мэром Черкасс, Бубочка был капец какой смелый