Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше
А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают
Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...
Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена
Не густо.
Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
Ничё так. Гарантированный возврат части инвестиций
Проект закона противоречит положениям Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности в положениях о государственных закупках. В Соглашении прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках. В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения
Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.
zРадио Експерти не експерти, але одну версійку підкрину Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського.. Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...