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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6429643064316432>
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:07

  pesikot написав:
  freeze написав:
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

И Порошенко, и Медведчук(особенно в восточных областях), и даже Тимошенко вполне могут откусить кусок электрорального пирога
И не стоит сбрасывать со счётов региональные партии, вот эти могут откусить гораздо больше

А рейтинг Зелеского и его слуг и шатать не надо, они сами его прекрасно уконтропупивают


Ага - але згадайте вибори на 2 термін Кучми . Хто тоді претендував - і хто вийшов в 2 тур ...
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Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:03

интересные, мож где и спорные, размышления
''Куда бедному украинцу податься?'', - Сергей Дацюк
https://www.youtube.com/watch?v=A9DB_zG0_Cg
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:10

Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

1) В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

Террорист из Луцка имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра - Нацполиция

Аваков опроверг информацию, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

В Киеве - два "минирования": у метро "Минская" нашли подозрительный чемодан, а с ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей (фото, видео)

В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах
Не верю я в такие совпадения. Что-то кучно пошло. Луцк, Киев, Харьков

Но МВД слепо
Захват заложников в Луцке никак не связан со взрывом в Киеве – МВД

2) Рада сократила "зеленые" тарифы в Украине

Рада приняла за основу закон об "инвестиционных нянях"
Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена

Не густо.
Получат они и до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Ничё так. Гарантированный возврат части инвестиций

3) Удар по Prozorro. Верховная Рада одобрила закон о локализации производства
Проект закона противоречит положениям Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом, в частности в положениях о государственных закупках.
В Соглашении прописан принцип недопустимости дискриминации при госзакупках.
В частности, указано, что описание работ, товаров и услуг не должно включать указания их конкретного места происхождения

4) Монетарная политика НБУ доказала свою действенность - Шевченко
Монетарная политика Национального банка Украины доказала свою действенность, что видно по низкому уровню инфляции и быстрому успокоению валютного рынка, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

Нацбанк продолжит политику по работе с плавающим курсом – Шевченко
Если монетарная политика доказала свою действенность, зачем было менять Смолия на Шевченко ? Только потому, что Смолий не нравился лично Зеленскому.
Ну так это проблемы лично Зеленского. И Зеленский показал себя неспособным к взаимодействию.

Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - Шевченко
А нее, пазл сложился.
Уже было "За 5 лет рост ВВП на 40%".
Теперь "За 5 лет - региональный финансовый хаб"

б***. Бубочка - реально тупой идиот.
Который любит красивые слова. А всякие там экономические теории и практики - это не для него

5) В Польше официально предъявили обвинение экс-главе "Укравтодора"
Новака подозревают в вымогательстве денег в обмен на предоставление контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

Компания Onur отрицает любые подозрения в деле экс-главы Укравтодора Новака

6) "Слуга народа" будет выдвигать Корявченкова из "95 квартала" в мэры Кривого Рога
В "Слуге народа" считают высокими шансы Корявченкова победить в выборах на должность мэра Кривого Рога, если он будет баллотироваться.

Даже просто предположения, что Юзик может пойти в мэры - садит рейтинг СН в канализацию

PS. Кстати.
СБУ так ничего и не предприняло в отношении мелитопольских кизяков. Которые собираются патрулировать улицы города и готовы взять границы под свой контроль.

Также, молчание Бубочки на претензии Кадырова. А претензии Кадыров предъявлял президенту Украины.
Что-то с "разбойником" из Борисполя или с мэром Черкасс, Бубочка был капец какой смелый
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:15

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-21

1) В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

Террорист из Луцка имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра - Нацполиция

Аваков опроверг информацию, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

В Киеве - два "минирования": у метро "Минская" нашли подозрительный чемодан, а с ТРЦ Ocean Plaza эвакуируют людей (фото, видео)

В Харькове полиция ищет взрывчатку в больницах, на вокзалах и в гостиницах
Не верю я в такие совпадения. Что-то кучно пошло. Луцк, Киев, Харьков

Надо срочно принять трешовый диктаторский закон - дать полицаям больше полномочий (пидкоряйся, потим оскаржуй), вот и устраивают спектакли.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:31

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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:35

  Schmit написав:Надо срочно принять трешовый диктаторский закон - дать полицаям больше полномочий (пидкоряйся, потим оскаржуй), вот и устраивают спектакли.

Факты говорят о неком управляемом терроризме

Волна "минирований" в Украине: взрывчатку ищут и в Одессе

Или из-за поребрика инициируют. Или таки рюкзакян
Ещё неизвестно какой вариант откровенно хреновый

Но скорее всего, от чего-то другого отвлекают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:37

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:09

Нефтетрейдеры и вирусологи "отстрелялись", теперь из всех утюгов и чайников будут звучать голоса экспердов по борьбе с терроризмом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:52

zРадио
Експерти не експерти, але одну версійку підкрину
Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..
Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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