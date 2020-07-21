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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6429643064316432 Додано: Вів 21 лип, 2020 23:10 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..

Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку... Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...



лучше скажите , откуда у него АКСУ лучше скажите , откуда у него АКСУ Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3531 З нами з: 23.11.14 Подякував: 629 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:29 Goodman написав: budivelnik написав: Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..

Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку... Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку... лучше скажите , откуда у него АКСУ лучше скажите , откуда у него АКСУ На дурні запитання можуть бути тільки дурні відповіді

Дуже дурна - в шахті(Червоноград-Сокаль-Володимир Волинський) знайшов,там зліва коло танків лежать

Один з варіантів дурної - на базарі купив

Трошки розумніша - з зони ОРДЛО привезли На дурні запитання можуть бути тільки дурні відповідіДуже дурна - в шахті(Червоноград-Сокаль-Володимир Волинський) знайшов,там зліва коло танків лежатьОдин з варіантів дурної - на базарі купивТрошки розумніша - з зони ОРДЛО привезли Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:32 budivelnik написав: zРадио

Експерти не експерти, але одну версійку підкрину

Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..

Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку... Експерти не експерти, але одну версійку підкринуВиглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...



А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.



Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт zРадио

Повідомлень: 6759 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1163 раз. Подякували: 2648 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36 zРадио написав: Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инииативы сам бы не проявил. Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инииативы сам бы не проявил. Він не тільки в цих питаннях плаває..

В одному з інтервью , Луценко охарактеризував Зеленського як людину яка чесно вірить в те ,що Україну можна змінити натиснувши чарівну кнопку, просто Порошенко цього не хоче робити (не пускаючи нікого до цієї чарівної кнопки)...

Тому я дуже легко повірю в те , що це була особиста ініціатива Зеленського ,а підказати що держслужбовці всіх рангів не приймають(за виключенням силовиків і спецпризначенців з психологами) і не виконують жодних прохань/вимог терористів і що це міжнародне правило - йому ніхто й не пояснював(бо нікому-в них кадровий голод) Він не тільки в цих питаннях плаває..В одному з інтервью , Луценко охарактеризував Зеленського як людину яка чесно вірить в те ,що Україну можна змінити натиснувши чарівну кнопку, просто Порошенко цього не хоче робити (не пускаючи нікого до цієї чарівної кнопки)...Тому я дуже легко повірю в те , що це була особиста ініціатива Зеленського ,а підказати що держслужбовці всіх рангів не приймають(за виключенням силовиків і спецпризначенців з психологами) і не виконують жодних прохань/вимог терористів і що це міжнародне правило - йому ніхто й не пояснював(бо нікому-в них кадровий голод) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 00:03 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт



А чего гадать ? Пусть Зеленский сразу выпустить ролик и расскажет почему с террористом из Львовской области можно разговаривать и записывать какую то хрень по его просьбе, а с террористом из Луганской области нельзя тоже самое делать.

И все лишние вопросы сразу у всех отпадут.



Сразу расставить точки над И.

Чтобы не появились очередные идиоты-психопаты, воодушевленные примером, которые требовали бы от Президента порекомендовать посмотреть фильм Ленин в Октябре или десять раз отжаться под полонез Огинского.



Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ? А чего гадать ? Пусть Зеленский сразу выпустить ролик и расскажет почему с террористом из Львовской области можно разговаривать и записывать какую то хрень по его просьбе, а с террористом из Луганской области нельзя тоже самое делать.И все лишние вопросы сразу у всех отпадут.Сразу расставить точки над И.Чтобы не появились очередные идиоты-психопаты, воодушевленные примером, которые требовали бы от Президента порекомендовать посмотреть фильм Ленин в Октябре или десять раз отжаться под полонез Огинского.Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ? freeze 4 Повідомлень: 17700 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4317 раз. Подякували: 6969 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6429643064316432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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