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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6429643064316432
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:10

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..
Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...


лучше скажите , откуда у него АКСУ
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:29

  Goodman написав:
  budivelnik написав:Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..
Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
лучше скажите , откуда у него АКСУ
На дурні запитання можуть бути тільки дурні відповіді
Дуже дурна - в шахті(Червоноград-Сокаль-Володимир Волинський) знайшов,там зліва коло танків лежать
Один з варіантів дурної - на базарі купив
Трошки розумніша - з зони ОРДЛО привезли
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:32

  budivelnik написав:zРадио
Експерти не експерти, але одну версійку підкрину
Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..
Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...


А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.

Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 23:36

  zРадио написав:Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инииативы сам бы не проявил.
Він не тільки в цих питаннях плаває..
В одному з інтервью , Луценко охарактеризував Зеленського як людину яка чесно вірить в те ,що Україну можна змінити натиснувши чарівну кнопку, просто Порошенко цього не хоче робити (не пускаючи нікого до цієї чарівної кнопки)...
Тому я дуже легко повірю в те , що це була особиста ініціатива Зеленського ,а підказати що держслужбовці всіх рангів не приймають(за виключенням силовиків і спецпризначенців з психологами) і не виконують жодних прохань/вимог терористів і що це міжнародне правило - йому ніхто й не пояснював(бо нікому-в них кадровий голод)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:03

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт


А чего гадать ? Пусть Зеленский сразу выпустить ролик и расскажет почему с террористом из Львовской области можно разговаривать и записывать какую то хрень по его просьбе, а с террористом из Луганской области нельзя тоже самое делать.
И все лишние вопросы сразу у всех отпадут.

Сразу расставить точки над И.
Чтобы не появились очередные идиоты-психопаты, воодушевленные примером, которые требовали бы от Президента порекомендовать посмотреть фильм Ленин в Октябре или десять раз отжаться под полонез Огинского.

Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?
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