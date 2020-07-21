Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського.. Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
лучше скажите , откуда у него АКСУ
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
budivelnik написав:Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського.. Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
лучше скажите , откуда у него АКСУ
На дурні запитання можуть бути тільки дурні відповіді Дуже дурна - в шахті(Червоноград-Сокаль-Володимир Волинський) знайшов,там зліва коло танків лежать Один з варіантів дурної - на базарі купив Трошки розумніша - з зони ОРДЛО привезли
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 21 лип, 2020 23:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:zРадио Експерти не експерти, але одну версійку підкрину Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського.. Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.
Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт
zРадио написав:Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инииативы сам бы не проявил.
Він не тільки в цих питаннях плаває.. В одному з інтервью , Луценко охарактеризував Зеленського як людину яка чесно вірить в те ,що Україну можна змінити натиснувши чарівну кнопку, просто Порошенко цього не хоче робити (не пускаючи нікого до цієї чарівної кнопки)... Тому я дуже легко повірю в те , що це була особиста ініціатива Зеленського ,а підказати що держслужбовці всіх рангів не приймають(за виключенням силовиків і спецпризначенців з психологами) і не виконують жодних прохань/вимог терористів і що це міжнародне правило - йому ніхто й не пояснював(бо нікому-в них кадровий голод)
zРадио написав:Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт
А чего гадать ? Пусть Зеленский сразу выпустить ролик и расскажет почему с террористом из Львовской области можно разговаривать и записывать какую то хрень по его просьбе, а с террористом из Луганской области нельзя тоже самое делать. И все лишние вопросы сразу у всех отпадут.
Сразу расставить точки над И. Чтобы не появились очередные идиоты-психопаты, воодушевленные примером, которые требовали бы от Президента порекомендовать посмотреть фильм Ленин в Октябре или десять раз отжаться под полонез Огинского.
Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?
zРадио написав:Однако, то, что россияне будут использовать случившееся в целях продвижения идеи "значит и с террористами Донбасса можно говорить" - это, конечно же, факт
А чего гадать ? Пусть Зеленский сразу выпустить ролик и расскажет почему с террористом из Львовской области можно разговаривать и записывать какую то хрень по его просьбе, а с террористом из Луганской области нельзя тоже самое делать. И все лишние вопросы сразу у всех отпадут.
Сразу расставить точки над И. Чтобы не появились очередные идиоты-психопаты, воодушевленные примером, которые требовали бы от Президента порекомендовать посмотреть фильм Ленин в Октябре или десять раз отжаться под полонез Огинского.
Хорошо, что луцкий террорист первую серию "Черного зеркала" не смотрел.
unicdima написав:Порошенко будет останавливать процесс закрытия русских школ Секретарь СНБО Петр Порошенко обещает остановить процесс закрытия русских школ в Украине, восстановить в вузах группы с русским языком обучения, а также создать телевизионный канал и радиостанции для русскоязычного населения Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. Секретарь СНБО заявил, что глубоко убежден в том, что проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства. https://censor.net.ua/news/47155/porosh ... skih_shkol
Ты действительно уникальный и...т Цитируешь "новости" 16-летней давности.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь. Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть. При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex