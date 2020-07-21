Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38
Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:30
Re: Політичні дискусії
А что возможно ?
Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.
По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.
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