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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6430643164326433
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38

  freeze написав:
zРадио написав:Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?

Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:30

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть.
При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий.


А что возможно ?
Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.
По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.
freeze
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