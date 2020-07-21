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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6430643164326433 Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38 freeze написав: zРадио написав: Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?

Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95" Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8304 З нами з: 20.09.12 Подякував: 681 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 13:30 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Tegularius написав: Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.

Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского. Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас

Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку. Просто диалог Жванецкого с Райкиным у васНи Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть.

При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий. Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть.При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий.



А что возможно ?

Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.

По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников. А что возможно ?Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников. freeze 4 Повідомлень: 17703 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4319 раз. Подякували: 6969 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 14:19

Скатился сериальчик. Schmit

Повідомлень: 1489 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 14:30 freeze написав: freeze написав: Tegularius написав: Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.

Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского. Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас



А что возможно ?

Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.

По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников. Просто диалог Жванецкого с Райкиным у васА что возможно ?Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.

Медведчук. История развивается по спирали. Зеленский - практически дежавю Ющенко. А после Медведчука придет кто-то выгнанный из президентского окружения Зеленским . Может и Богдан ))) Медведчук. История развивается по спирали. Зеленский - практически дежавю Ющенко. А после Медведчука придет кто-то выгнанный из президентского окружения Зеленским . Может и Богдан ))) Renee Повідомлень: 195 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лип, 2020 15:20

Это рост коррупции и смотрящих?

Вместо работы по восстановлению производства и производственных мощностей.

Кабмин создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

https://www.ostro.org/general/society/news/594169/

22.07.2020 14:17.



Кабинет министров создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".



Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был назначен Олег Уруский.



Как сообщалось ранее, Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.



Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины. Затем 4 года руководил управлением в аппарате СНБО.



В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.



В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство.



С апреля 2020 года он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая входит в международный холдинг Progresstechgroup (штаб-квартира находится в Хьюстоне, США). 22.07.2020 14:17.Кабинет министров создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был назначен Олег Уруский.Как сообщалось ранее, Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины. Затем 4 года руководил управлением в аппарате СНБО.В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство.С апреля 2020 года он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая входит в международный холдинг Progresstechgroup (штаб-квартира находится в Хьюстоне, США).

Или организация новой системы смотрящих? Хочется поставить вопрос на прямую:Это рост коррупции и смотрящих?Вместо работы по восстановлению производства и производственных мощностей.Или организация новой системы смотрящих? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8304 З нами з: 20.09.12 Подякував: 681 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6430643164326433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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