Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?
Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь. Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.
Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть. При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий.
А что возможно ? Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы. По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь. Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
А что возможно ? Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы. По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.
Медведчук. История развивается по спирали. Зеленский - практически дежавю Ющенко. А после Медведчука придет кто-то выгнанный из президентского окружения Зеленским . Может и Богдан )))
Кабинет министров создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".
Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был назначен Олег Уруский.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины. Затем 4 года руководил управлением в аппарате СНБО.
В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.
В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство.
С апреля 2020 года он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая входит в международный холдинг Progresstechgroup (штаб-квартира находится в Хьюстоне, США).
Или организация новой системы смотрящих?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А я рекомендовал бы возвратиться к списку кандидатов в Президенты Украины 14 года. И воспользоваться старым украинским демократическим Правом - его в тяжкие времена дублировал и Рим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.