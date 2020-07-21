freeze написав:

Tegularius написав: Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.

Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.

Просто диалог Жванецкого с Райкиным у васА что возможно ?Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.