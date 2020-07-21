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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6430643164326433
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:38

  freeze написав:
zРадио написав:Сейчас последователи Супрун прекращают финансирование многих психбольниц, куда психам податься ?

Если судить по происходящему, то и подаваться никуда не нужно - усё "квартал 95"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:30

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  freeze написав:
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас
Ни Порошенко, ни Медведчук ничего не подхватят по определению, люди с антирейтингом 70 процентом могут в лучшем случае подхватить падающую шапку.

Как показали последние выборы, в нашей пролетарско-люмпенской стране всё может быть.
При этом мне представляется главной угрозой любимец "простого народа" Шарий.


А что возможно ?
Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.
По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:19


Скатился сериальчик.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:30

  freeze написав:
  freeze написав:
Tegularius написав:Только вот почему многие уверены, что когда оно завалится власть подберет Порошенко, а не Медведчук? Последний работает очень системно через свои медиа, а теперь у него и Шарий, работающий на то, чтобы привлечь не только ностальгирующее за СССР старшее поколение, но и пассионарную молодежь.
Медведчук - это уже реальная угроза "русского мира", как минимум - превращения Украины во вторую Беларусь. Учитывайте такой риск, когда "качаете" Зеленского.
Просто диалог Жванецкого с Райкиным у вас

А что возможно ?
Выборы как раз определенно и показали, что у нас, как собственно и везде, человек с высоким антирейтингом не может выиграть никакие выборы.
По этой же причине и Шарий никогда не выиграет выборы. У него антирейтинг примерно такой же как и у Медведчука и Порошенко. Их удел небольшие фракции благодаря голосам преданных сторонников.

Медведчук. История развивается по спирали. Зеленский - практически дежавю Ющенко. А после Медведчука придет кто-то выгнанный из президентского окружения Зеленским . Может и Богдан )))
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:20

Хочется поставить вопрос на прямую:
Это рост коррупции и смотрящих?
Вместо работы по восстановлению производства и производственных мощностей.
Кабмин создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
https://www.ostro.org/general/society/news/594169/
22.07.2020 14:17.

Кабинет министров создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был назначен Олег Уруский.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины. Затем 4 года руководил управлением в аппарате СНБО.

В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины. В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

В 2015 году Уруский возглавлял Государственное космическое агентство.

С апреля 2020 года он возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая входит в международный холдинг Progresstechgroup (штаб-квартира находится в Хьюстоне, США).

Или организация новой системы смотрящих?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:30

  Renee написав:..Может и Богдан )))

думаю, Разумков
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:42

  sequence написав:
  Renee написав:..Может и Богдан )))

думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:58

  19yuriy91 написав:
  sequence написав:
  Renee написав:..Может и Богдан )))

думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы

Что ни день, то вброс по чайной ложке?


А я рекомендовал бы возвратиться к списку кандидатов в Президенты Украины 14 года.
И воспользоваться старым украинским демократическим Правом - его в тяжкие времена дублировал и Рим.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43

  Kudrjavuy написав:Что ни день, то вброс по чайной ложке?




каминаут :mrgreen:
слышать от жвании "правда переможе".....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:45

Re: Політичні дискусії

19yuriy91 написав:
  sequence написав:
  Renee написав:..Может и Богдан )))

думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы


Самый адекватный на сегодня политик.
Был бы лучший вариант. Даже в Раде его уважают все фракции.
freeze
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