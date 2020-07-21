Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:zРадио Експерти не експерти, але одну версійку підкрину Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського.. Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...
А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.
Да ни с кем он не советовался , ему же некогда думать стратегически А поскольку неопытен, то вылез со своим видосиком. Ведь он так любит видосики записывать
Всё больше склоняюсь к мысли, что луцкий террорист - это постановка от начала и до конца Чтобы "мужественный" Бубочка освободил заложников.
Но стратегически обосрались знатно на весь мир. Потому что, высшие должностные лица не ведут переговоры с террористами и не записывают видосики по требованию террориста
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Самый адекватный на сегодня политик. Был бы лучший вариант. Даже в Раде его уважают все фракции.
А є приклади виграшу президентських виборів головою ВР ,після 1991 року? Немає От і висновок - навряд чи Разумков -виграє, по тій простій причині ,що його сьогоднішня привабливість криється в його сьогоднішньому кріслі.а не в особистих якостях.Зараз він виступає як модератор між фракціями . а тому більш/менш влаштовує У випадку коли йому прийдеться зайняти свою позицію - його привабливість різко потьмяніє.