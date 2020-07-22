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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6431643264336434
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:53

  zРадио написав:
  budivelnik написав:zРадио
Експерти не експерти, але одну версійку підкрину
Виглядає на тестування зовнішнім ворогом системи реагування на подібні речі..Чого вартує тільки вимога записати відосік до Зеленського..
Чудовий спосіб для спецслужб вияснити як проходження подібних вимог, так і час реагування і виконання їх при умові що перше лице на відпочинку...


А ты думаешь, что Зе ни с кем из спецуры не советовался, записывая ролик? Мне в это слабо верится... Он настолько неопытен в этих вопросах, что никакой инициативы сам бы не проявил. Поэтому идея была не его, ИМХО.

Да ни с кем он не советовался , ему же некогда думать стратегически
А поскольку неопытен, то вылез со своим видосиком.
Ведь он так любит видосики записывать

Всё больше склоняюсь к мысли, что луцкий террорист - это постановка от начала и до конца
Чтобы "мужественный" Бубочка освободил заложников.

Но стратегически обосрались знатно на весь мир. Потому что, высшие должностные лица не ведут переговоры с террористами и не записывают видосики по требованию террориста
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Самый адекватный на сегодня политик.
Был бы лучший вариант. Даже в Раде его уважают все фракции.
А є приклади виграшу президентських виборів головою ВР ,після 1991 року?
Немає
От і висновок - навряд чи Разумков -виграє, по тій простій причині ,що його сьогоднішня привабливість криється в його сьогоднішньому кріслі.а не в особистих якостях.Зараз він виступає як модератор між фракціями . а тому більш/менш влаштовує
У випадку коли йому прийдеться зайняти свою позицію - його привабливість різко потьмяніє.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:21

  freeze написав:
19yuriy91 написав:
  sequence написав:думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы


Самый адекватный на сегодня политик.
Был бы лучший вариант. Даже в Раде его уважают все фракции.

Какие диферамбы начали петь Разумкову.
А вы, коллега freeze, тему с Разумковым начали задвигать ещё раньше. 3-4 недели назад

На секунду я даже поверил, но ніт :)
Не тот цвет, не тот фасон
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:24

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Всё больше склоняюсь к мысли, что луцкий террорист - это постановка от начала и до конца
Чтобы "мужественный" Бубочка освободил заложников.


Плохой сценарій:
Кадри виглядають досить дивно, тому що штурм за участі БТР і світлозвуковими ефектами почався лише хвилини через півтори після того, як терорист здався і з автобуса вивели частину заручників
Користувачі мережі в коментарях згодні, що виглядає цей штурм досить дивно:
“Ось це шоу, спасибі, вже з ранку насміялася”;
“Знову спектакль… Люди не дуже й хотіли виходити… З роботи швидше йдуть… А до чого був БТР?! Аваков влаштував піар!”
“З автобуса всі виходять із сумками, а якщо у нього спільник, а якщо там вибухівка, а якщо якщо якщо ще багатоооо питань!”
“Добре, що камери зняли. Тепер видно, що ніякого штурму не було. Взагалі питання тепер, а чи не постановка це? Ваша думка”;
“Такий вимогливий та прискіпливий глядач пішов, сценарій не той, гра погана… а самі, на спеці спробуйте виконати!” https://gk-press.if.ua/vyglyadaye-duzhe ... -v-lutsku/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:01

Re: Політичні дискусії


Только не стоит думать, что они отказались от идеи Новороссия
Они её будут продвигать под другимии лозунгами и будут пытаться угандошить территории Украины ещё больше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:00

  Kudrjavuy написав:Что ни день, то вброс по чайной ложке?


Пора бы уже усвоить, откуда ноги растут у всех этих вбросов.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:38

  pesikot написав:Всё больше склоняюсь к мысли, что луцкий террорист - это постановка от начала и до конца
Чтобы "мужественный" Бубочка освободил заложников.

Но стратегически обосрались знатно на весь мир. Потому что, высшие должностные лица не ведут переговоры с террористами и не записывают видосики по требованию террориста

якби це була постанова то не було б бардаку зі здачею та штурмом на камери.
Кнуроферма знову підтвердила свою кончену брехливість та мерзотність.
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