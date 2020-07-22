Додано: Сер 22 лип, 2020 21:01



Только не стоит думать, что они отказались от идеи Новороссия

Они её будут продвигать под другимии лозунгами и будут пытаться угандошить территории Украины ещё больше

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой