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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6432643364346435
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17

  19yuriy91 написав:
  sequence написав:
  Renee написав:..Может и Богдан )))

думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы

Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.
Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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