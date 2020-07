Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17

19yuriy91 написав: sequence написав: Renee написав: ..Может и Богдан ))) ..Может и Богдан )))

думаю, Разумков думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы думается,не самый плохой вариант был бы

Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.

Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell