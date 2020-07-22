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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17
19yuriy91 написав: sequence написав: Renee написав:
..Может и Богдан )))
думаю, Разумков
думается,не самый плохой вариант был бы
Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.
Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:33
centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
Вот не пойму!
Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?
То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?
Ну какие знания у простого военного могут быть?
"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"
Совок - он неистребим, вероятно...
Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия!
Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА!
Как на войне!
А если всё ОК, если Победа - то наградить!
А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже...
Страна вымирает, они себе зарплаты в мильёны рисуют и все во власть лезут, кому не лень.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:45
centurionus написав:
Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.
Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
Важче - это типа, дороже? Ну может быть... А что будут делать "окопные", когда система просто встанет, начнет саботировать все и вся, потому что на новый мерс не хватает баблеца.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:51
centurionus написав:
Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.
Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
А с чего вы взяли что те кто сидели в окопах,непременно за державу порешают.Мало ли кто там сидел и по каким причинам и с каким пониманием державы иее обустройства.
Это-фантазии и идеализация военных.с ними "порешать" может еще проще.
нет ,я не за киевского хлопчика -мажорчика,мне он комсу напоминает в молодые годы.
Ну нема никого,що робыть?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 14:58
Replay написав:
centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
Вот не пойму!
Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?
То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?
Ну какие знания у простого военного могут быть?
"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"
Совок - он неистребим, вероятно...
Конечно, неистребим.
Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.
И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.
Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.
И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Starikan
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:01
Replay
centurionus
Интересно, что ни тот ни другой не определили смысл: - "А за чем?".
Да бы ставить требования к кому-то. необходимо самостоятельно быть готовыми к их реализации. Понимать процесс, механизм, путь решения, перспективу,...
Отсюда все зёрна разума в обоих постах становятся фарсом.
НО!
- ПРАВЫ оба!
- Не правы только в нежелании прислушаться к друг-другу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:08
Starikan написав:
Конечно, неистребим.
Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.
И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.
Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.
И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты.
Вы бы ещё вспомнили попытку дать каждому бездомному коммунальную квартиру - Пруитт-Айгоу.
А ведь в результате, с такими перспективами и мы окажемся в такой же ситуации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:10
Starikan Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.
Да причём тут "жилеты" и "афро-американцы"???
Их не предлагают в Министров пихать только потому, что они Патриоты!
Реально, вот куда ни попадаю, двое из троих "руководителей" - реально, де***... без замов или "звонков другу" -вообще нифига не решают, не в теме!
За какой .... им зарплаты платят, не пойму.
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Replay
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:20
Kudrjavuy Интересно, что ни тот ни другой не определили смысл: - "А за чем?".
Не понял...
Мысль такая! Когда я нанимал себе "руководителя предприятия", то я платил ему за то, что всё работает хорошо и чем лучше, тем больше!
Если предприятие Убыточно, а Украина - тоже Предприятие и оно таки Убыточно, то не понимаю, за что платят "директорату"!
Ну и, если Вы будете нанимать Руководителя, Вы будете оценивать его Профессионализм, выслушаете Видение развития Предприятия и Перспективы и пр. "Оценки" ситуции а отнюдь не будете слушать его Патриотические высказывания по отношению к Вам!
Носитель Власти в Украине - НАРОД!
Это - по Конституции!
И Народ - нанимает "президентов, депутатов и пр." на работу на Благо Украинского НАРОДА!
Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!
Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму! Где их Видение Ситуации, Планы и где РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ!
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Додано: Чет 23 лип, 2020 15:43
Replay написав:
Носитель Власти в Украине - НАРОД!
Это - по Конституции!
И Народ - нанимает "президентов, депутатов и пр." на работу на Благо Украинского НАРОДА!
Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!
Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму! Где их Видение Ситуации, Планы и где РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ!
1. Как раз у них с этим всё хорошо!(реализация коммерческих планов и на ...ю они вертели Конституцию)
2. Именно НАРОД с его благосостоянием добытым кровью и миллионами жертв до 91го - оказался кормовой базой.
3. До сих пор коррупция есть основа Государства(дико - и печалька)
4. Процесс запущенный по уничтожению Украины, её экономики, промышленности, науки, производства,... - только форсируется.
5. Процесс вхождения в мировую систему отношений - предусматривает либеризацию отношений, но по умолчанию там нет коррупции
(вернее поправки на внутреннюю - для большинства стран это смертная казнь) - в нашем случае это есть САМОЛИКВИДАЦИЯ.
6. из реалий Украины: Хоть одно выборное лицо исполнило свои обещания?
7. Я уже не первый раз прошу: Давайте думать и поступать рационально. Даже на этапе обсуждения кандидатов.
Даже на форуме нет реальных перспектив - сам форум "на частной коммерческой платформе"
............................................................................Правильные слова - не означают правильный(желаемый результат), в нашем случае на 100% наоборот, потому, что это "кому-то выгодно"
Большинство в ах...е - неужели они утратили инстинкт самосохранения?
Ну с двумя, тремя, гражданствами, имениями подалее, - здесь "работается" спокойней.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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