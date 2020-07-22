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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6432643364346435 Додано: Чет 23 лип, 2020 14:17 19yuriy91 написав: sequence написав: Renee написав: ..Может и Богдан ))) ..Может и Богдан )))

думаю, Разумков думаю, Разумков

думается,не самый плохой вариант был бы думается,не самый плохой вариант был бы

Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.

Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1332 З нами з: 07.10.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 14:33 centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.



Вот не пойму!

Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?

То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?



Ну какие знания у простого военного могут быть?



"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"



Совок - он неистребим, вероятно...



Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия!

Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА!

Как на войне!

А если всё ОК, если Победа - то наградить!



А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже...

Страна вымирает, они себе зарплаты в мильёны рисуют и все во власть лезут, кому не лень. Вот не пойму!Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?Ну какие знания у простого военного могут быть?"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"Совок - он неистребим, вероятно...Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия!Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА!Как на войне!А если всё ОК, если Победа - то наградить!А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже...Страна вымирает, они себе зарплаты в мильёны рисуют и все во власть лезут, кому не лень. Replay

Повідомлень: 2003 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 14:45 centurionus написав: Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.

Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.



Важче - это типа, дороже? Ну может быть... А что будут делать "окопные", когда система просто встанет, начнет саботировать все и вся, потому что на новый мерс не хватает баблеца. Важче - это типа, дороже? Ну может быть... А что будут делать "окопные", когда система просто встанет, начнет саботировать все и вся, потому что на новый мерс не хватает баблеца. vano80 Повідомлень: 1839 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 14:51 centurionus написав: Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.

Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. Ну-ну. Київський хлопчик-мажорчик зробить лохторат щасливим. Таких купують і продають оптом в києві.Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.



А с чего вы взяли что те кто сидели в окопах,непременно за державу порешают.Мало ли кто там сидел и по каким причинам и с каким пониманием державы иее обустройства.



Это-фантазии и идеализация военных.с ними "порешать" может еще проще.

нет ,я не за киевского хлопчика -мажорчика,мне он комсу напоминает в молодые годы.



Ну нема никого,що робыть? А с чего вы взяли что те кто сидели в окопах,непременно за державу порешают.Мало ли кто там сидел и по каким причинам и с каким пониманием державы иее обустройства.Это-фантазии и идеализация военных.с ними "порешать" может еще проще.нет ,я не за киевского хлопчика -мажорчика,мне он комсу напоминает в молодые годы.Ну нема никого,що робыть? Vladik Повідомлень: 20 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 14:58 Replay написав: centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях. Вот не пойму!

Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?

То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?

Ну какие знания у простого военного могут быть?

"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"

Совок - он неистребим, вероятно... Вот не пойму!Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?Ну какие знания у простого военного могут быть?"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"Совок - он неистребим, вероятно...

Конечно, неистребим.

Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.

И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.



Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.

И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты. Конечно, неистребим.Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17448 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1934 раз. Подякували: 2775 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:01 Replay

centurionus

Интересно, что ни тот ни другой не определили смысл: - "А за чем?".

Да бы ставить требования к кому-то. необходимо самостоятельно быть готовыми к их реализации. Понимать процесс, механизм, путь решения, перспективу,...



Отсюда все зёрна разума в обоих постах становятся фарсом.

НО!

- ПРАВЫ оба!

- Не правы только в нежелании прислушаться к друг-другу. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8311 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:08 Starikan написав: Конечно, неистребим.

Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.

И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.



Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.

И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты. Конечно, неистребим.Американский BLM с погромами магазинов на 5 Авеню - тоже самый настоящий совок.И Сорбонна-68, и желтые жилеты, и Occupy Wall Street.Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.И неспроста "главный ооновец" заговорил о 26 самых богатых людях планеты.

Вы бы ещё вспомнили попытку дать каждому бездомному коммунальную квартиру - Пруитт-Айгоу.



А ведь в результате, с такими перспективами и мы окажемся в такой же ситуации. Вы бы ещё вспомнили попытку дать каждому бездомному коммунальную квартиру - Пруитт-Айгоу.А ведь в результате, с такими перспективами и мы окажемся в такой же ситуации. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8311 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:10 Starikan Всегда будет конфликт между властьпредержащей элитой (какой бы "хорошей" или "плохой" она ни была) и пролетарским большинством. А любые кризисы подпитывают этот конфликт.



Да причём тут "жилеты" и "афро-американцы"???

Их не предлагают в Министров пихать только потому, что они Патриоты!



Реально, вот куда ни попадаю, двое из троих "руководителей" - реально, де***... без замов или "звонков другу" -вообще нифига не решают, не в теме!

За какой .... им зарплаты платят, не пойму. Да причём тут "жилеты" и "афро-американцы"???Их не предлагают в Министров пихать только потому, что они Патриоты!Реально, вот куда ни попадаю, двое из троих "руководителей" - реально, де***... без замов или "звонков другу" -вообще нифига не решают, не в теме!За какой .... им зарплаты платят, не пойму. Replay

Повідомлень: 2003 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:20 Kudrjavuy Интересно, что ни тот ни другой не определили смысл: - "А за чем?".



Не понял...

Мысль такая! Когда я нанимал себе "руководителя предприятия", то я платил ему за то, что всё работает хорошо и чем лучше, тем больше!

Если предприятие Убыточно, а Украина - тоже Предприятие и оно таки Убыточно, то не понимаю, за что платят "директорату"!



Ну и, если Вы будете нанимать Руководителя, Вы будете оценивать его Профессионализм, выслушаете Видение развития Предприятия и Перспективы и пр. "Оценки" ситуции а отнюдь не будете слушать его Патриотические высказывания по отношению к Вам!



Носитель Власти в Украине - НАРОД!

Это - по Конституции!

И Народ - нанимает "президентов, депутатов и пр." на работу на Благо Украинского НАРОДА!



Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!





Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму!



Где их Видение Ситуации, Планы и где РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ! Не понял...Мысль такая!Носитель Власти в Украине - НАРОД!Это - по Конституции!Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму! Replay

Повідомлень: 2003 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 15:43 Replay написав: Носитель Власти в Украине - НАРОД!

Это - по Конституции!

И Народ - нанимает "президентов, депутатов и пр." на работу на Благо Украинского НАРОДА!



Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!





Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму!



Где их Видение Ситуации, Планы и где РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ! Носитель Власти в Украине - НАРОД!Это - по Конституции!Именно, на благо НАРОДА а не их собственных карманов или "друзей-инвесторов"!Простите, но если Руководство страны не работает на благо Страны, то за что им платят, я не пойму!

1. Как раз у них с этим всё хорошо!(реализация коммерческих планов и на ...ю они вертели Конституцию)

2. Именно НАРОД с его благосостоянием добытым кровью и миллионами жертв до 91го - оказался кормовой базой.

3. До сих пор коррупция есть основа Государства(дико - и печалька)

4. Процесс запущенный по уничтожению Украины, её экономики, промышленности, науки, производства,... - только форсируется.

5. Процесс вхождения в мировую систему отношений - предусматривает либеризацию отношений, но по умолчанию там нет коррупции(вернее поправки на внутреннюю - для большинства стран это смертная казнь) - в нашем случае это есть САМОЛИКВИДАЦИЯ.

6. из реалий Украины: Хоть одно выборное лицо исполнило свои обещания?



7. Я уже не первый раз прошу: Давайте думать и поступать рационально. Даже на этапе обсуждения кандидатов.

Даже на форуме нет реальных перспектив - сам форум "на частной коммерческой платформе"

............................................................................

Правильные слова - не означают правильный(желаемый результат), в нашем случае на 100% наоборот, потому, что это "кому-то выгодно"



Большинство в ах...е - неужели они утратили инстинкт самосохранения?

Ну с двумя, тремя, гражданствами, имениями подалее, - здесь "работается" спокойней. 1. Как раз у них с этим всё хорошо!(реализация коммерческих планов и на ...ю они вертели Конституцию)2. Именно НАРОД с его благосостоянием добытым кровью и миллионами жертв до 91го - оказался кормовой базой.3. До сих пор коррупция есть основа Государства(дико - и печалька)4. Процесс запущенный по уничтожению Украины, её экономики, промышленности, науки, производства,... - только форсируется.5. Процесс вхождения в мировую систему отношений - предусматривает либеризацию отношений, но(вернее поправки на внутреннюю - для большинства стран это смертная казнь) - в нашем случае это есть САМОЛИКВИДАЦИЯ.6. из реалий Украины: Хоть одно выборное лицо исполнило свои обещания?7. Я уже не первый раз прошу: Давайте думать и поступать рационально. Даже на этапе обсуждения кандидатов.Даже на форуме нет реальных перспектив - сам форум "на частной коммерческой платформе"............................................................................Большинство в ах...е - неужели они утратили инстинкт самосохранения?Ну с двумя, тремя, гражданствами, имениями подалее, - здесь "работается" спокойней. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8311 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6432643364346435 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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